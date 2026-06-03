Este miércoles, 3 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.162 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,1%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar retrocedió -0.27% y en el último año acumula una caída de -1.07%, reflejando una depreciación sostenida del euro en este periodo.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un incremento en su valor en el mercado. Este aumento es alentador y puede indicar una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, a pesar de la tendencia ascendente, es importante estar atentos a posibles cambios que puedan afectar esta situación. Un seguimiento continuo del comportamiento de la cotización es crucial para prever futuras fluctuaciones.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar ha sido del 2.08%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.78%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.