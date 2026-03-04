\n\n\n","type":"raw_html"},{"_id":"SAF2SUN2ONGWXBHBZLPPLGUB3Q","additional_properties":{},"content":"
\n
\n
01 · Gestión presidencial
\n
La aprobación de Milei se sostiene estable
\n
\n
\n
\n
\n 46,8%\n aprueba\n
\n
\n
\n
\n
\n 46,8%
\n Aprueba la gestión nacional
\n
\n
\n
\n 50,7%
\n Desaprueba la gestión
\n
\n
\n
Igual nivel que diciembre 2025. La desconfianza creció 2,7 puntos en el período.
\n
\n
\n
\n
\n
02 · Estado anímico
\n
Lo que sienten los argentinos mirando al país
\n
\n
\n Preocupación / Desconfianza
\n
\n 25,3%
\n
\n
\n Esperanza
\n
\n 23,4%
\n
\n
\n
\n Expectativa
\n
\n 15,7%
\n
\n
\n
\n
\n
\n 56,2%
\n
Sentimientos negativos
\n
\n
\n 42,4%
\n
Sentimientos positivos
\n
\n
\n
\n
\n
03 · Reformas del gobierno
\n
Qué apoya y qué rechaza la sociedad
\n
\n
\n
▲ Con acuerdo
\n
\n
Nueva Ley Penal Juvenil
\n
\n
\n
\n
Acuerdo Mercosur – UE
\n
\n
\n
\n
\n
▼ En desacuerdo
\n
\n
\n
Modificación Ley de Glaciares
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
04 · Principales problemas del país
\n
La inflación recupera el primer lugar
\n
\n
\n 1
\n Aumentos de precios y tarifas
\n
\n 22,8%
\n
\n
\n 2
\n La inseguridad
\n
\n 18,4%
\n
\n
\n 3
\n La corrupción
\n
\n 15,6%
\n
\n
\n 4
\n La desocupación
\n
\n 14,1%
\n
\n
\n 5
\n La pobreza
\n
\n 12,9%
\n
\n
\n 6
\n La educación pública
\n
\n 4,2%
\n
\n
\n
\n