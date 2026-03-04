

01 · Gestión presidencial



La aprobación de Milei se sostiene estable















46,8%

aprueba











46,8%

Aprueba la gestión nacional











50,7%

Desaprueba la gestión











2,5%

Ns / Nc

















Igual nivel que diciembre 2025. La desconfianza creció 2,7 puntos en el período.

















02 · Estado anímico



Lo que sienten los argentinos mirando al país

Preocupación / Desconfianza

25,3%









Esperanza

23,4%









Tristeza

17,2%









Expectativa

15,7%









Enojo

10,4%





















56,2%





Sentimientos negativos



42,4%





Sentimientos positivos



















03 · Reformas del gobierno



Qué apoya y qué rechaza la sociedad



▲ Con acuerdo



Nueva Ley Penal Juvenil

71,1%













Acuerdo Mercosur – UE

59,7%



















▼ En desacuerdo



Reforma Laboral

51,6%













Modificación Ley de Glaciares

52,4%































04 · Principales problemas del país



La inflación recupera el primer lugar

1

Aumentos de precios y tarifas

22,8%











2

La inseguridad

18,4%











3

La corrupción

15,6%











4

La desocupación

14,1%











5

La pobreza

12,9%











6

La educación pública

4,2%









































