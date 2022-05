Las compras de energía presionan sobre los dólares de la actividad industrial

El Gobierno busca descomprimir las necesidades de divisas y avanzó en un acuerdo con el sector automotor pero, si bien se espera mayor liquidación del campo, los dólares para empresas competirán en las próximas semanas con las importaciones de energía para pasar el invierno.

Empresas rehenes del cepo tienen la mayor parte de la deuda del Gobierno



Acuerdo entre el Banco Central y automotrices para que autopartistas tengan más dólares



La liquidación de divisas del agro está en temporada alta pero los economistas advierten que el Central no logra acumular divisas, aunque en los primeros 15 días de mayo se compraron u$s 614 millones. "Pese a las mayores compras, el stock de reservas sigue sin recuperarse a la misma velocidad", indicó un análisis de la consultora MAP.

suba de importaciones

Los datos preliminares de importaciones, en tanto, marcan una suba del 45% y llegan a u$s 7.000 millones pero los economistas advierten que "la situación podría tensarse en las próximas semanas, cuando deban importarse mayores volúmenes de gas para hacer frente a la demanda estacionalmente alta del invierno".

El Gobierno aseguró la compra de 18 buques de gas natural licuado (GNL) por u$s 1.500 millones, por arriba de los u$s 1.100 millones que costaron 56 buques en 2021. Por los barcos que faltan, hay presión sobre la potencial demanda de dólares para el pago de importaciones energéticas.

"Las compras en el extranjero de bienes de capital e intermedios requeridos por la industria y los distintos sectores productivos, sin los cuales podría resentirse el panorama en materia de actividad para este año", agrega el análisis de la consultora de Juan Ronderos, Gonzalo Santamarina y Leopoldo Bibiloni.

Hacia el tercer trimestre, las necesidades de energía bajarán pero el Central necesitará aprovechar ahora la mayor liquidación de la cosecha. Los economistas además advierten que la meta de acumulación de reservas con el FMI podría poner en riesgo la actividad económica.

mayores costos e inflación

En medio de ese equilibrio, los importadores señalan que además de los mayores costos por la restricción de la oferta, la logística internacional, Covid Cero en China y el aumento de los commodities, la competencia por los dólares con la energía "puede llevar a sacrificar producción".

"El acuerdo para las automotrices sirve para ese sector pero no para las pymes. El problema es para los que no tienen espalda, no los sectores concentrados", indicó un empresario del sector.

Los Industriales Pyme Argentinos se reunieron con el Banco Central por los plazos de pago de las importaciones y si bien la entidad señaló que analiza caso a caso, los empresarios no lograron los cambios que esperaban.

"Pagar a 180 días de la fecha de despacho aduanero es prohibitivo. se piden anticipos para comerciar con el exterior", indicó un importador, que indicó que el proceso desde que se genera la orden de compra lleva 280 días.

Las empresas aseguran que están " tratando de pagar como pueden, con garantías físicas o garantías financieras internacionales . Y hay sólo un puñado de empresas que operan con América latina". En ese marco, agregan que los costos adicionales impactan en los precios en el marco de una alta inflación local.

"No es sólo un tema monetario, hay también un impacto de los mayores costos", indicó uno de los operadores del sector, que le apuntó además a los sectores protegidos. "Hay una relación íntima entre la protección y los aumentos de precios", aseguró.