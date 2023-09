Importaciones SIRA: Economía definió el monto para "liberar" autorizaciones frenadas

El ministro de Economía y candidato a Presidente por el oficialismo, Sergio Massa, informó que se liberarán todas las autorizaciones de importaciones de las pymes industriales que venían frenadas a través de del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que articula con distintos organismos del Estado.

La decisión que llega en un momento clave, con varios sectores al borde de la crisis por mantener stock de insumos al límite, responde a la acumulación de reservas "récord" que se logró en el mes de agosto por cerca de u$s 2000 millones, según indicó el Ministro en el acto por el Día de la Industria.

Tras fortalecer la posición del Banco Central, con una fuerte restricción a los giros al exterior, y lograr el desembolso de u$s 7.500 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Economía destinará cerca de u$s 700 millones para destrabar importaciones.

El monto, se utilizará para el pago de bienes intermedios (u$s 475 millones), repuestos (u$s 75 millones) y bienes de consumo (u$s 68 millones). El alivio llegará a 6.749 pymes, entre más de 21.000 registradas en SIRA.

Economía destinará cerca de u$s 700 millones para destrabar el pago de bienes intermedios, insumos y bienes de consumo.

"Hemos tomado la decisión de liberar para todas las pymes industriales de la Argentina todas las SIRA que estaban pendientes para garantizar los empleos ", señaló Massa en el escenario que montó la Unión Industrial Argentina (UIA) en Paraná, Entre Ríos, y destacó que la agilización comenzó a verse reflejada este viernes.

Desde el sector importador comenzaron a detectar barreras no sólo a través de SIRA, sino de distintos "errores" que comenzaron a surgir desde mediados de julio en la plataforma Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (CCCUE) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se fueron intensificando antes y después de las PASO .

En ese sentido, como anticipó El Cronista, días atrás la AFIP dio un alivio a los importadores al informar cómo subsanar los errores que imposibilitaron el giro al exterior de compras que estaban aprobadas en SIRA. Los importadores advirtieron entre 5 y 8 reprogramaciones en las fechas ciertas de pago, a lo largo de las últimas 8 semanas.

Al ritmo de las reservas

"Agosto fue un mes de acumulación de reservas y tenemos la capacidad para ir pagando", afirmó el ministro ante unos 550 industriales de todo el país.

Según información oficial a la que accedió este medio, las pymes industriales que resultarán beneficiadas son 6.749. Por ahora, el gabinete económico se concentrará en normalizar las SIRAS pendientes que se aprobaron en agosto, sin embargo "no es que se abre el sistema hacia adelante", dijo la fuente.

Las prioridades también estarán fijadas por la participación de las compañías en Precios Justos, principalmente en los rubros alimentos, higiene personal y limpieza, entre otros que accederán al tope de 5% en los aumentos mensuales .

El sector Salud acordó mantener los precios del 18 agosto por 2 meses a cambio de normalizar la importación de medicamento e insumos.

De hecho, esta carta fue la que jugó el Ministro para destrabar la negociación con distintos sectores empresarios para que accedan a otorgar el bono de $60.000 que dispuso el Gobierno en dos cuotas, como Salud, que acordó mantener los precios del 18 agosto -antes de la devaluación -por 2 meses.

Además, la Secretaría de Desarrollo Productivo evaluará la situación de sectores como el automotriz para librar el ingreso de vehículos que se frenó hace dos meses, y otros que requieren "atención particular" para no perjudicar su producción o comercialización .

En ese sentido, a través de la Resolución 714 de Energía que se publicó este viernes en el Boletín Oficial, quedarán eximidos del Impuesto País, los bienes con destino a obras vinculadas a la generación de energía eléctrica .

En un marco de deuda comercial récord, que creció más de u$s 10.000 millones en 12 meses y con advertencias de "quiebre" en la cadena de pagos internacionales, Sergio Massa reconoció que quien más sufre estos esquemas son las pymes que no cuentan con financiamiento en el exterior.

Aquí, apuntó a las exigencias recesivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según indicó, exige 100% de devaluación y "congelamiento" de las importaciones lo que significa "ni más ni menos que recesión, con 30% de pérdida de la masa de empleos industriales" .

"Por eso nos llevó cuatro meses la discusión", contó en referencia a la negociación que se cerró en Washington y le permitió a la Argentina contar con un desembolso de u$s 7.500 millones en agosto y un compromiso por otros u$s 2500 millones para los primeros días de noviembre.