Importaciones SEDI: el Gobierno explicó el esquema para acceder a dólares y revisa la deuda comercial

Mientras el Gobierno busca determinar cuál es el monto real de la deuda comercial por importaciones a través de un registro, en las reuniones con el sector privado, los representantes de Comercio buscan definir cuándo se podrá acceder a los dólares .

En Economía detallan que, con la puesta en marcha del registro, buscan investigar el monto de la deuda que según las estimaciones supera los u$s 50.000 millones, con estimaciones que llegan hasta los u$s 60.000 millones. Sin embargo, aclaran que los valores 'normales' de deuda comercial rondan los u$s 25.000 a 30.000 millones.

De la porción adicional de deuda, hay unos u$s 10.000 millones en la mira del Gobierno. La auditoría que se pone en marcha con el registro de la deuda para importadores -como paso previo para acceder al bono para el sector, el Bopreal- busca corroborar la veracidad de la deuda, en medio de versiones sobre operaciones entre filiales.

Sobre el cierre del año, Esteban Marzorati, subsecretario de Política y Gestión Comercial, y Carolina Cuenca, directora general de Comercio Exterior, visitaron la Cámara de Importadores (CIRA).



El "padrón" para inscribirse tiene como meta "saber a ciencia cierta de qué valor es la deuda con el exterior", reconocieron los operadores del sector. El mensaje que transmitieron desde el Gobierno es que conocer el monto real de la deuda "permitirá desarrollar un cronograma hacia adelante para aquellos que no quieran ingresar al Bono".

"El objetivo de la reunión consistió en analizar la situación actual y perspectivas futuras del comercio exterior en la Argentina", detalló la Cámara. El nuevo sistema estadístico de imporaciones, el SEDI, que reemplaza al SIRA -y promete ser sólo informativo- fue uno de los puntos de la reunión.

El SEDI puso fin a las licencias automáticas y no automáticas, como parte de la desregulación comercial. "Está funcionando correctamente. Esto implica un avance importante respecto de cómo se estaban administrando las licencias", aseguraron los importadores en base a la reunión con los funcionarios.

El acceso a los dólares para importar

El cepo, en tanto, se mantiene y hoy el equipo de Economía y el BCRA saca cuentas sobre cuántos dólares podrá acumular hasta que entre en juego la demanda de divisas por parte de los importadores .

Los funcionarios de Comercio ratificaron que el esquema apunte a que "los importadores comiencen a recuperar la certidumbre". El esquema para normalizar el acceso a las divisas tiene cuatro etapas, como adelantó El Cronista.

La primera etapa consta del acceso a un 25% a los 30 días, otro 25% a los 60 días, otro a los 90 y el restante a los 120 días. La calendarización irá siendo más laxa a medida que haya más reservas disponibles, prometieron desde el Gobierno.



El Bopreal, por su parte, no tuvo el debut que esperaban en el equipo de Luis Caputo, algo que se atribuye a la burocracia del registro. Las grandes empresas "no llegaron a tiempo" mientras que las pyme mantienen dudas sobre el funcionamiento. En ese marco, el pedido de los funcionarios a la CIRA fue que tomen las consultas de los asociados para canalizarlas y derivarlas al BCRA, que publicó un instructivo para acceder al bono.

En el encuentro se reconoció que la deuda con el exterior genera tensión en el mercado interno y produce una parálisis en la actividad. Los funcionarios aseguraron que "en los próximos meses la deuda se saldará" pero aclararon que quieren ser "honestos sobre la falta de divisas".



Fue el puntapié inicial para iniciar una mesa de trabajo conjunta, en medio de reclamos de otras entidades del sector como la Federación de Cámaras del Comercio Exterior, Fecacera, que pidió un "esquema de solución para las deudas comerciales de privados con el exterior, contraídas en el marco de las restricciones de los pagos que hubo a lo largo del año y que aún persisten".

La Federación reclamó más alternativas al Bopreal, "que sean accesibles a las Pymes locales, que les permitan cumplir los compromisos contraídos en el menor tiempo posible y liberar las fuerzas productivas". En línea con el campo, pidieron además que se ponga una fecha de fin para los derechos de exportación luego de la suba "de emergencia".