Flojo debut para los Bopreal: por qué apenas colocaron u$s 68 millones

Pese a las expectativas oficiales para lograr una alta demanda de los Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), la primer licitación dejó un saldo amargo: sólo hubo un total de 34 ofertas las cuales fueron adjudicadas por un valor nominal total de u$s 68 millones. El monto buscado por el BCRA en este debut de los papeles para importadores era de u$s 750 millones.

Fuentes del mercado financiero destacaron cuatro motivos que explican lo sucedido ayer. En primer lugar, la licitación se hizo a las apuradas, "muy sobre la marcha". En segundo lugar, muchas de las compañías interesadas en participar no contaban con la liquidez necesaria. Luego, hubo compañías que no pudieron contar con la aprobación de las casas matrices. Y, por último, hubo quienes no llegaron a completar todos los requerimientos burocráticos, que de por sí eran demasiados.

"Se anticipa que a medida que se vayan aclarando los procesos operativos para la suscripción y la documentación asociada requerida al efecto, el volumen de participación irá en aumento. Al respecto, y ante consultas recibidas, se aclara que la Serie 1 en ningún caso podrá superar el monto total de emisión agregado de u$s 5.000 millones de valor nominal, consistente con el monto máximo admitido para la utilización de las Series 1A, 1B y 1C como instrumentos con poder cancelatorio respecto de obligaciones impositivas y aduaneras", destacó en un comunicado ayer el BCRA.

También el Central informó la extensión hasta el 31 de enero del beneficio de acceso al Mercado Libre de Cambios a partir del 1 de febrero para cancelar deudas por importaciones pendientes al 12 de diciembre de 2023 por hasta un 5% del valor nominal de BOPREAL Serie 1 adquirido en licitaciones primarias. Eso será en la medida que el agregado de este instrumento sea de al menos el 50% del total de deuda para dicho importador que surja del Padrón de Deudas Comerciales con el Exterior.

También informó el BCRA la posibilidad de acceder a divisas a partir del 1 de abril de 2024 por medio de la venta de títulos con liquidación en moneda extranjera por hasta el monto equivalente a la diferencia entre el valor nominal de BOPREAL Serie 1 adquirido en licitación primaria y el valor obtenido por la liquidación de los mismos en moneda extranjera en el exterior.

El BCRA comenzó con el proceso de licitaciones de esta Serie 1 sin tener el resultado del Padrón de Deudas Comerciales con el Exterior.

Una vez confeccionado y analizado ese padrón, la entidad que preside Santiago Bausili establecerá los montos máximos de emisión y las condiciones de adjudicación para los llamados a licitación de las Serie 2 y Serie 3 de los BOPREAL a partir de febrero de 2024.

Tras este flojo debut, el BCRA buscará revancha la semana próxima en una nueva licitación. ¿Podrá dar vuelta el partido? La clave pasa por si se simplifican los requerimientos burocráticos y si finalmente las grandes compañías logran el visto bueno de las casas matrices. Al fin y al cabo, el mercado siempre da revancha. A inversores y gobiernos.