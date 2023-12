Blanqueo de capitales: qué dice la ley ómnibus, alícuotas y quiénes no pueden entrar

El Gobierno de Javier Milei envió la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", un proyecto de 350 páginas conocido como una "ley ómnibus" que busca dejar en manos del Ejecutivo atribuciones del Congreso. El proyecto incluye un nuevo blanqueo de capitales bautizado como "Régimen de regularización de activos".

La letra chica sostiene que" pueden adherir personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias", que sean residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptas como contribuyentes ante la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP) .

También los no residentes podrán adherir siempre que no califiquen como residentes fiscales argentinos bajo la Ley del Impuesto a las Ganancias. También quienes hayan sido residentes fiscales antes del 31 de diciembre de 2023 pero perdieron la condición, podrán adherir como sujetos residentes. En ese caso, "se considerará que estos sujetos han vuelto a adquirir la residencia tributaria en el país", aclara la norma.

El blanqueo se extenderá, si se aprueba la ley, que pretende la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, hasta el 30 de noviembre de 2024.

Las etapas del blanqueo

Habrá 3 etapas de adhesión al régimen de exteriorización de activos, con distintas alícuotas.

En la primera etapa, se podrá adherir y realizar el pago anticipado desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la respectiva reglamentación dictada por la AFIP y hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive. La alícuota es del 5% en ese caso y el pago del impuesto se debe realizar hasta el 31 de mayo de 2024, inclusive.



La etapa 2 va desde el 1 de abril de 2024 y hasta el 30 de junio de 2024 . La alícuota es del 10% y el pago debe realizarse hasta el 31 de agosto de 2024.

En la tercera etapa, la alícuota sube al 15%. El plazo para adherir y pagar el adelanto se prevé desde el 1 de julio de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2024. La fecha límite para el pago del impuesto se fija el 30 de noviembre de 2024, inclusive.

Qué bienes se puede exteriorizar

El blanqueo incluye como activos moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo de entidades residentes en Argentina, inmuebles, acciones de sociedades, títulos valores -bonos, acciones, ONs, etc-, otros bienes muebles, créditos, derechos y bienes intangibles, entre otros. En el caso de los activos en el exterior, incluye además criptomonedas.

No se puede regularizar moneda o títulos que estén en países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo o No Cooperantes o (ii) que estando en efectivo, se encuentren físicamente ubicadas en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo o No Cooperantes

Quiénes no pueden entrar al blanqueo

Entre los exceptuados, el proyecto enumera a los funcionarios públicos, incluidos quienes al 30 de noviembre de 2023 hayan sido presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal; senador o diputado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal municipal, o Parlamentario del Mercosur; jueces del poder judicial, ministerio público, defensoría del pueblo. Ministros, secretarios y subsecretarios nacionales, provinciales o municipales (incluida la Ciudad de Buenos Aires).

También agrega interventor federal, provincial o municipal, síndico General de la Nación, síndico general adjunto de la Sindicatura General, presidente o auditor general de la Auditoría General; miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento; embajadores, cónsules o funcionarios en misión oficial permanente en el exterior.

Incluye por otra parte al personal de fuerzas armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina o del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente, personal de la Policía provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con categoría no inferior a la de Comisario, o personal de categoría inferior, a cargo de Comisaría; rector, decano o secretario de las universidades nacionales, provinciales, municipales, entre otros.

Tampoco los familiares podrán participar del blanqueo. "Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos los cónyuges, los ascendientes y los descendientes de los sujetos alcanzados. También las ex parejas durante el tiempo en que sus cónyuges hayan sido funcionarios quedan afuera.