Durante la presentación de los datos preliminares de la encuesta anual que realiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se trazó un diagnóstico mixto: el sector creció un 28% en facturación, pero la estructura de costos local y la apertura del mercado externo están presionando cada vez más. A pesar de un contexto macroeconómico complejo, el ecommerce logró sobrellevar la caída del consumo en general, aunque no se despegó como en otros años de la dinámica general. Este fenómeno se explica, en parte, por el crecimiento en la participación que hoy asciende al 15%, destacó Andrés Zaied, presidente de CACE y Gerente de Canales Digitales de On City. Con una facturación total de 35,3 billones de pesos (equivalentes a unos 22.000 millones de dólares), el canal online registró un salto nominal que, ajustado por una inflación del 31% para el periodo analizado, arroja un crecimiento neto del 28%. Zaied, destacó que este salto no es casual: “El consumidor ya no está probando el canal; lo tiene incorporado. Sabe comparar, busca eficiencia y elige el eCommerce por la comodidad y la financiación”. Esto se refleja en las 645 millones de unidades vendidas, lo que marca un alza del 28% en volumen respecto al año anterior. Un dato clave de la economía que fue motivo de consulta es el de compras al exterior vía Courier que, en el último año, dio un salto del 280%, alcanzando los u$s 955 millones. Si bien la CACE aclara que esto representa una porción menor del total transaccionado en torno al 4%, el impacto se concentra en categorías específicas como textil donde llega a representar el 9%. El fenómeno Temu y Shein y los “tour de compras” a países limítrofes no pasa desapercibido entre los socios de CACE; incluso, existe relación entre la crisis que atraviesa el sector en la venta física ya que en 2025 el rubro textil fue desplazado del top ten de las categorías mas vendidas. “Estas plataformas han penetrado con fuerza en Indumentaria, Cosmética y en tecnología pequeña”, confirmó Gustavo Sambucetti director Institucional de la CACE. La indumentaria, que históricamente fue un motor del eCommerce, salió del ranking de facturación en 2024, cayendo del puesto 8 al 11. Para los empresarios locales, la competencia de Asia es “llovido sobre mojado” para un sector que ya venía golpeado en el comercio físico. Aunque “la competencia es parte del ADN del comercio” se muestran molestos por el desequilibrio impositivo: “debe ser en igualdad de condiciones”, señaló Zaied. “Lo que llega de afuera no paga impuestos”, insistió y pidió “un escenario de equidad”. Uno de los puntos más críticos del balance es el impacto de la carga tributaria provincial. La CACE alertó sobre cómo el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) está segmentando el mercado nacional. La presión fiscal es tan asimétrica que, según el informe, existen “provincias prohibidas”. Se trata de jurisdicciones donde la carga de retenciones y percepciones es tan alta que las empresas de eCommerce deciden, directamente, dejar de vender allí para evitar operar a pérdida. La cámara prepara un informe técnico que pondrá números sobre las distintas provincias del país, para medir incidencia fiscal. Mirando hacia adelante, el sector se prepara para un año de extrema cautela. Las empresas están virando su enfoque: ya no se trata solo de vender más, sino de ser más eficientes para competir. A la competencia tradicional, se suma el “fenómeno Temu–Shein” que si bien es global, a diferencia de otros mercados, en la Argentina coincide con las medidas de apertura. En ese sentido, el fuerte en el que se apoya el comercio local es la posibilidad de financiamiento y el desarrollo logístico a nivel nacional y permite que el 33% de las compras se entreguen en el día, mientras que el cross-border asiático (que demora entre 15 y 20 días) aún no puede igualar. Como “motores”, los ejecutivos ven el próximo Mundial de Fútbol como un dinamizador para la venta de televisores, monitores y consolas.