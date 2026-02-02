Los argentinos compran juegos de Lego, computadoras Apple y termos Stanley del exterior, mientras que los esfuerzos del presidente libertario Javier Milei por abrir la economía cerrada provocan una avalancha de productos extranjeros.

Las importaciones totales de bienes de consumo aumentaron un 55% en 2025 respecto al año anterior, alcanzando un récord de 11.400 millones de dólares, según datos oficiales.

Los argentinos también compraron alrededor de tres veces más bienes del exterior a través de plataformas internacionales de comercio electrónico en 2025 que en 2024, alcanzando un récord de 955 millones de dólares, ya que empresas como Amazon, Shein y Temu ganaron un punto de apoyo en el país por primera vez.

El aumento se produce a medida que Milei reduce los aranceles y una red de restricciones a las importaciones introducidas por gobiernos anteriores para proteger las industrias nacionales, que hicieron que los productos extranjeros fueran raros y caros en Argentina.

Un set de Lego que representa a Harry Potter en un auto volador, la computadora Mac Mini 2024 de Apple y un termo Stanley de 940 ml estuvieron entre los productos más vendidos en Argentina el año pasado en Tiendamia, un sitio de comercio electrónico latinoamericano.

“Las ventas en Argentina aumentaron un 55 por ciento interanual en 2025”, afirmó Santiago García Milán, country manager de Tiendamia.

En noviembre de 2024, Milei aumentó el límite de valor para los envíos de mensajería de u$s 1000 a u$s 3000 y permitió a las personas importar hasta u$s 400 en bienes libres de aranceles cada año.

Los cambios han impulsado las ventas a través de plataformas de comercio electrónico donde los consumidores piden directamente productos del exterior, que siguen siendo un nicho en Argentina a pesar del crecimiento durante la pandemia y la crisis inflacionaria del país de 2022-2023.

“Antes existía un gran riesgo de que un pedido internacional se quedara atascado en la aduana y nunca llegara”, dijo Natacha Izquierdo, directora de la consultora económica Abeceb. “Ahora todo fluye, así que estamos viendo un gran salto, aunque partiendo de una base muy pequeña”.

Los niveles generales de importación de Argentina siguen estando muy por debajo de los de sus pares regionales, añadió Izquierdo.

Amazon lanzó el envío gratuito desde EE. UU. a Argentina a finales de 2024 para aprovechar las reformas de Milei. En noviembre pasado, incorporó el país a su aplicación de compras de bajo costo, Amazon Bazaar.

Shein y Temu realizaron sus primeras ventas importantes en Argentina en 2025, en medio de una duplicación generalizada de las importaciones de bienes de consumo desde China, alcanzando los 1900 millones de dólares. Las redes sociales argentinas se han visto inundadas de influencers que muestran sus primeras compras en Shein y Temu. El año pasado, Shein abrió una tienda de segunda mano en Buenos Aires.

Los sitios de comercio electrónico internacionales ofrecen más productos y más baratos que los minoristas locales, que se ven limitados por los altos costos de producción e impuestos de Argentina.

Los termos Stanley, que los argentinos usan para consumir mate, la bebida nacional del país, se ofrecen en Tiendamia por alrededor de un 45 por ciento menos que en la tienda local oficial de la marca, por ejemplo.

La industria textil argentina, que hasta ahora se ha visto protegida de la competencia internacional por los elevados aranceles, ha solicitado al Congreso que legisle contra la competencia desleal de los grupos chinos de comercio electrónico. El sector ha perdido 16.000 empleos, el 13% de su plantilla, desde que Milei asumió el cargo, según la Federación de Industrias Textiles Argentinas.

El presidente Javier Milei junto con Marcos Galperín

La llegada de las empresas chinas a Argentina también ha provocado un conflicto con el gigante latinoamericano del comercio electrónico Mercado Libre, que domina el sector en Argentina y cuyo fundador, Marcos Galperin, es el hombre más rico del país y uno de los principales defensores de Milei.

Mercado Libre presentó una denuncia ante el Ministerio de Economía en agosto pasado, acusando a Temu de incurrir en publicidad engañosa y prácticas comerciales desleales. Temu ha negado las acusaciones y se espera que la Corte Suprema de Argentina se ocupe del caso.