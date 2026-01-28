Del récord al “freno”: cambios en las importaciones tras la fiebre electoral y el rol estelar chino

La plataforma de comercio argentina Mercado Libre recurrió a la secretaría de Comercio con una denuncia contra la china Temu por publicidad engañosa, condiciones ocultas y “gamificación” (juegos) engañosa.

La denuncia se presento en agosto de 2025 ante el organismo de Gobierno, que dio lugar a la cautelar. La plataforma china presentó un amparo pidiendo que se frene la medida de Comercio.

Según pudo saber El Cronista, la denuncia está vinculada a mensajes engañosos para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas .

Desde el Gobierno reconocieron que “hay una investigación en curso” y señalaron que “está en proceso de prueba”.

Meses atrás, en un foro organizado por Abeceb, el presidente de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, había reclamado “un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten”, y había planteado que “las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre, en el Foro Abeceb Abeceb

El planteo ante la secretaría de Comercio, según indicaron fuentes cercanas a la controversia, está vinculado al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa pero no tiene relación con la apertura de las importaciones.

El fundador de la plataforma local, Marcos Galperin, es un promotor de la apertura de mercado y la misma plataforma se subió a la ola importadora: ofrece productos del exterior a través de la categoría de compras internacionales.

En ese marco, las claves de la presentación del “unicornio” argentino incluye tres puntos clave: publicidad engañosa “sistemática”, condiciones “ocultas o tardías” y la gamificación engañosa vinculada a la compra de los productos.

Sobre el primer punto de publicidad se plantea que Temu “comunica descuentos extremos (80%, 90%, 100% o gratis” que generan una expectativa falsa en el consumidor. Pero advierten que no serían ofertas reales ya que el usuario debe cumplir condiciones adicionales que no se informan desde el principio.

En ese mismo sentido, consignan que existen “condiciones ocultas” porque las promociones están atadas a montos mínimos de compra o adquisiciones de productos adicionales.

El tercer punto, de “gamificación engañosa”, apunta contra la rueda que se gira para obtener descuentos adicionales, por ejemplo, y otros juegos, sorteos y dinámicas lúdicas que “prometen premios o regalos” pero que también suman requisitos para que se concreten.