Importaciones: la medida que baja un costo clave hasta un 80% y el pago que evita

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), informó que habilitará la posibilidad de trasladar mercadería a depósitos fiscales para su verificación, lo que significa una reducción de costos de entre 50 y 80 por ciento para los importadores.

La medida que fue instrumentada junto a la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, en la práctica, agiliza los tiempos operativos desde que un contenedor arriba al puerto; con esto, evita el pago de "el forzoso" un período de tiempo en el que la mercadería puede ingresar directamente al país sin necesidad de pasar por un depósito de importación.

En su cuenta de X, ARCA indicó que el costo es 80% más económico que dejar la mercadería en la terminal portuaria; desde el sector privado coinciden en el alto impacto económico pero asumen que significará una reducción de entre 50% y 60%.

"Esto es muy importante para reducir costos", destacó Pablo Lavigne, secretario de coordinación productiva al repostear el anuncio de ARCA.

El economista Santiago Bultat, se subió al anuncio con un dato del último Doing Business que elabora el Grupo Banco Mundial y explicó que la Argentina, en promedio, multiplica hasta 4 los costos y tiempos de compliance para hacer importaciones respecto al resto de la región y "mucho más que el mundo".

El plazo para retirar la mercadería es de cinco días hábiles y, si no se retiran los contenedores dentro de ese plazo, se generan costos adicionales que junto a la verificación de los agentes de la Dirección de Aduanas (DGA) puede representar hasta u$s 1800.

"Hasta ahora, las cargas ya oficializadas debían permanecer exclusivamente en una terminal portuaria a la espera de las inspecciones aduaneras, lo que multiplicaba los costos para los importadores e incidía en los precios que pagan los consumidores", informó la Agencia.

La nueva resolución general 5644/2025 que se publicará este jueves en el Boletín Oficial, le permitirá a los importadores trasladar la mercadería que ingresen al país a un depósito fiscal y realizar allí las inspecciones físicas y documentales, lo que se traduce en "más flexibilidad y reducir tiempos en el proceso".

Menos costos

"El impacto en costos dependerá de cuánto tiempo ahorres", dijo Marcelo Coudreau, director Comercial de Tarifar y estimó que "si los plazos pueden bajar a la mitad, lo mismo se reflejará en números ".

En el mismo sentido opinó Gabriel Salomón, director de Jidoka y señaló que el extra costo es "tremendo" ya que "pasados los 5 días te cobran desde el 1".

El especialista contó que por lo general la carga tarda más de 5 días en liberarse pero responde a falta de turnos que otorga la misma terminal. "Los primeros 5 días libres no existen porque los importadores no encuentran turnos casi nunca", marcó.

Además, indicó que "si al oficializar o nacionalizar sale Canal Rojo, hay que esperar verificador con costos elevadísimos, sobre todo si requiere un proceso exhaustivo".

"La incidencia depende mucho del tipo de carga y producto pero un contenedor que debe ser verificado puede oscilar entre u$s 2.000 y u$s 4000", respondió a un usuario en X el Secretario de Comercio, Esteban Marzorati.

Según datos disponible en las web de las terminales y la información que manejan las empresas de logística, el costo del forzoso más verificación promedia los u$s 1800 por contenedor y asciende a u$s 3000 si es por Canal Rojo.

Si el resguardo de la carga se extiende por 15 días el gasto puede ascender a u$s 5000 sin el costo de verificación, En contraste, el mismo servicio en un depósito fiscal ronda entre u$s 250 y u$s 500 con un valor de verificación de u$s 250.

"Aunque el importador y el despachante tengan todo en condiciones de poder nacionalizar inmediatamente al arribo, la gran mayoría de veces no lo pueden sacar porque la terminal no les otorga turnos o tiene muy pocos", se quejó un empresario.

Respuesta al sector privado

Aunque no se expresaron aún, las entidades del comercio exterior que en reiteradas oportunidades manifestaron el problema de competitividad que generan los "altos" costos portuarios, están conformes.

En su último informe la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), apuntó que el extra costo de hasta 500% frena el incremento del comercio y cuestionó la falta de disponibilidad de turnos para retirar las mercaderías dentro del plazo de arribo forzoso

CIRA reafirma que "los aumentos de los últimos cuatro años han transformado al Puerto de Buenos Aires en el más caro de la región".

En una presentación reciente, entre los 6 puntos necesarios para competencia con el exterior, la Unión Industrial Argentina (UIA) destacó que el costo logístico en Argentina es un 43% superior al del promedio de América Latina: "operar un contenedor de 40 pies es hasta tres veces más caro para las exportaciones y hasta 13 veces más para las importaciones, en comparación a otros puertos de la región".

Mercadería resguardada

En ese sentido, desde Arca aclararon que el traslado de la mercadería se debe realizar con personal de seguridad, guía satelital y un Precinto Electrónico de Monitoreo (PEMA), que garantice la seguridad e integridad de la carga durante el tránsito hasta su destino.

El seguimiento del Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA), según indican los privados, tiene un valor de u$s 700.

El procedimiento representará un ahorro "millonario" para los importadores según ARCA por la rebaja costos operativos, especialmente en los casos en los que la mercadería debía atravesar un control físico por encontrarse en el Canal Rojo de selectividad.