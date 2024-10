Importaciones sin estampillas de AFIP: cómo funciona el SIDIP, el nuevo control digital

Mediante la regulación 5581/24 que se publicó este martes en el Boletín Oficial, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó la resolución 2522/87 que reglamentaba el régimen de identificación para el ingreso de determinadas mercaderías de origen extranjero .



El "estampillado" que nació hace más de tres décadas por iniciativa de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) para control aduanero, se había convertido en un mecanismo "vetusto" frente a las herramientas de trazabilidad e intercambio de información actuales , reconocen desde la entidad que desde hace 10 años pide su eliminación.

El pedido fue bien interpretado por la AFIP que consideró oportuno aprobar un nuevo esquema de identificación de mercaderías sustentado por medios electrónicos.

Hasta ahora, la digitalización en el control aplicaba a teléfonos celulares móviles, incluidos los inteligentes, cualquiera sea su origen, a través de la declaración del Código IMEI (International Mobile Equipment Identity), aclararon desde el Estudio Carballeiro.

Desde hoy, "se identificarán los productos por medios electrónicos que además de ser modernos, permiten su trazabilidad", destacó Carolina Cuenca, directora Nacional de Gestión Comercial Externa de la Secretaría de Comercio de la Nación, en su cuenta de LinkedIN.

"No hace falta decir que era un sistema antiguo y obsoleto, y que no acompañaba la evolución del mundo actual", dijo y señaló que " la Aduana no sólo mejora sus controles y la seguridad, sino que reduce la carga burocrática para las empresas y reduce los tiempos de gestión (por ende, los costos)".

Desde CIRA, destacaron lo tediosos de este proceso que además de tiempo generaba "roturas, robos". "Entendemos que está bueno que la Aduana continúe un camino de acercamiento y diálogo con los importadores y con los exportadores, que son los usuarios finales de toda la cadena de valor del comercio exterior, y también creemos fehacientemente que la aduana tiene suficientes recursos humanos y técnicos para poder seguir desarrollando este esquema de modernización", dijo Fernando Furci, director de la entidad.

Control digital

Junto con eliminar el requisito de estampilla, la misma resolución (5581/2024) creó el Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP) para identificar por medios electrónicos o digitales mercaderías nuevas o usadas, importadas para consumo .

Los bienes alcanzados por este sistema de identificación, los manuales del desarrollador y los procedimientos de declaración correspondientes, estarán disponibles próximamente en el micrositio "Sistema Digital de Identificación de Productos" (SiDIP).



Desde allí, la Aduana podrá autorizar altas, bajas y modificaciones respecto de las mercaderías que deban ser identificadas al amparo de este sistema.

En tanto, las mercaderías en cuestión serán incorporadas al micrositio SiDIP e informadas a los operadores de comercio exterior a través del SICNEA, las cuales contarán con un cronograma para la implementación del método a utilizar.



A su vez, en el caso de teléfonos celulares (incluidos los denominados inteligentes y los receptores de radiomensaje) la identificación se dará de manera obligatoria mediante el Código IMEI que ya estaba vigente, pero hasta ahora era opcional.