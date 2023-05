Importaciones: el Gobierno busca destrabar una resolución del Central que frena el financiamiento

Antes de viajar a China con la comitiva oficial que encabeza el ministro Sergio Massa, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, formalizó el pedido al Banco Central (BCRA) para dar marcha atrás con una disposición que limita el acceso al crédito del sector sojero.

La carta oficial que también lleva la firma del titular de Economía, entusiasmó al sector agroexportador que busca una vía de alivio para financiar insumos para la próxima cosecha y se ve frenado por la Comunicación 7720 que elevó las tasas.

El Gobierno busca ampliar el financiamiento a exportadores: los cambios que negocia con el Central

Tras un ciclo productivo que quedará en el olvido, el sector agropecuario pone la mira en la próxima campaña que, sin los efectos de la sequía , vuelve a entusiasmar tanto al sector privado como al Estado que ya perdió 580.000 millones por la caída de los derechos de exportación (DEX), en el primer cuatrimestre del año.

Por eso, pensando en el arrendamiento de campos y en la compra de insumos importados como semillas, fertilizantes y equipamiento para la cosecha , la Mesa de Enlace le solicitó al Gobierno que arbitre para que se derogue la normativa que surgió de la mano del primer "dólar soja" y le pone freno al sector.

Sergio Massa cerró u$s 1000 millones para las reservas desde China: cuándo entran y por qué proyectos



Para destrabar el acceso a financiamiento, junto con el ministro Massa, el titular de Agroindustria envió al Banco Central el pedido de derogación de la circular A-7720 que "limita la toma de crédito por parte de productores que acumulan más del 5 por ciento de stock de soja".

Aunque por el momento el tema no está incluido en la hoja de ruta de la reunión de directorio que mantiene todos los jueves la cúpula del Central, fuentes cercanas a Economía, aseguraron que es probable que el tema se dirima en el marco de la visita a China que reunirá a los tres funcionarios.

Más dólares, menos crédito

La circular que data de septiembre de 2022, cuando se puso en marcha el primer Programa de Incremento Exportador con un tipo de cambio 30% superior al oficial, buscó evitar que los productores vendieran su grano almacenado y se financiaran con esa operación en lugar de tomar crédito subsidiado en un banco.

Por eso, la cartera que dirige Miguel Pesce dispuso una tasa mínima equivalente a un 120% de la de política monetaria para los productores de soja; hoy ese valor subió a 97%, mientras que para los ruralistas llega a un mínimo de 116,4%.

En ese sentido, Bahillo remarcó que "la situación excepcional del impacto negativo de la sequía nos obliga a pensar nuevas herramientas que tengan en cuenta las pérdidas sufridas por las y los productores para incentivar la inversión en la próxima campaña".

El panorama se agrava mes a mes por el efecto en la balanza comercial que, en el primer cuatrimestre del año dejó un saldo desfavorable de u$s 1469 millones, tras uno de los peores registros de exportaciones, en torno a los u$s 21.000 millones contra u$s 23.259 de importaciones.



Frente a este escenario, Bahillo apuntó que "la Comunicación A-7720 plantea situaciones generales, generando algunas injusticias comerciales", y explicó que "no diferencia cual es el destino que el productor le va a dar al cereal que retiene ya que además de preservarlo como reserva de valor, también se lo retiene para asegurar el pago del alquiler del campo ".