El viento de frente y la 'segunda ola' de la sequía: el impacto en actividad y consumo 2023

La actividad económica dejó una mejora en el primer trimestre pero los datos de marzo mostraron algún estancamiento con respecto a febrero y los primeros números de abril muestran que la economía sintió el impacto de la incertidumbre cambiaria .

El pronóstico para el resto del año, que se moverá al ritmo de las elecciones, trae aparejado, por otra parte, viento de frente, según advierte un análisis desde las filas del oficialismo.

"En marzo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se estancó respecto a febrero (0,1% en términos desestacionalizados). Tras haber caído 1,5% trimestral en el último tramo del año pasado -afectada por la abrupta merma en la cosecha de trigo producto de la sequía, el mayor impacto de la aceleración de la inflación sobre el poder adquisitivo y el sesgo más contractivo de la política económica-, la economía trepó 0,8% trimestre contra trimestre", detalló la consultora Ecolatina.

En tanto, se corrigieron al alza los datos de enero y febrero, aumentando en 1,1 puntos. El dato no es menor: "así, la economía evitó ingresar formalmente en recesión".

En marzo, 12 de los 15 sectores mostraron crecimientos interanuales según el Indec, un dato que corrobora la Unión Industrial Argentina en el ámbito fabril. Servicios trepó 2,1%, bienes 0,6% y la sequía llevó a una caída del agro del -12%.

De acuerdo con los datos de la UIA, en marzo la actividad industrial registró una suba tanto en la comparación anual (de 4,1% interanual) como en la mensual (2,8% sin estacionalidad respecto del mes de febrero). "Persiste cierta disparidad, en línea con lo observado durante los últimos meses", aclara el Centro de Estudios de la UIA. Con baja base de comparación con la tercera ola de Covid, el primer trimestre mostró una suba del 5% para la industria.



"Los datos adelantados del mes de abril mostraron una situación heterogénea similar a la de marzo, con sectores que siguen traccionando y otros que muestran un menor dinamismo ", agrega el CEU. Sin embargo, no descartan que "las tensiones cambiarias de fines de abril impacten sobre la actividad, con dificultades para el abastecimiento de insumos y la suba de costos y la tasa de política monetaria".

Un informe de Embajada Abierta, el centro de análisis que encabeza el embajador Jorge Argüello, destaca que el país y la región enfrentan el "viento de frente" de la economía global para 2023, con pronósticos que van 1,9% del PBI del Banco Mundial al 2,8% del FMI.



Para América del Sur, Cepal anticipa la menor tasa de crecimiento de América latina, con apenas el 0,6% de mejora en 2023, empujada por "la desaceleración de los socios comerciales EE.UU., Europa y China , la inflación que recorta ingresos reales y el deterioro de las condiciones financieras tras la fuerte suba de tasas en las economías centrales".

"Argentina enfrenta la sequía en el sector agropecuario", estimada en u$s 20.000 millones. Y suma la baja del precio de la soja, que llegó a marcar menos de u$s 500/tn. "Las últimas estimaciones del Banco Mundial marcan que la economía local no crecerá en 2023, una baja desde el 2% proyectado a comienzos de año", enfatizaron, mientras que los privados anticipan una recesión.

Ecolatina advierte que "no podrá evitarse la recesión este año" por las restricciones de oferta y demanda en retroceso. Prevén que el PIB se contraiga este año cerca del 3%, levemente más del 2,7% que marcó el último consenso de Latinfocus para el país.



Los componentes de la demanda agregada se verán deteriorados durante 2023, con un retroceso para el consumo privado por la caída del salario real y de los ingresos de hogares a partir de la inflación y el escaso margen fiscal para mejoras de bolsillo y el impacto de tarifas. "El poder adquisitivo de los trabajadores registrados caería por sexta vez, con -2% en 2023", estiman. La inflación tiene un piso de 8% para mayo.