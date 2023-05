El BCRA busca un puente hasta el 2024 para poder sumar más reservas

En esta noticia Menos presión

Las reservas del BCRA se ubicaron ayer por debajo de los u$s 33.000 millones, al retroceder u$s 155 millones hasta los u$s 32.907 millones.

La entidad que preside Miguel Pesce tuvo un ligero saldo a favor en el mercado oficial de cambios de u$s 14 millones con el aporte de u$s 66 millones de liquidaciones por el "dólar soja 3".

A pesar de que van 13 jornadas con saldo positivo en las intervenciones en la plaza cambiaria, el BCRA no pudo incrementar sus reservas.

¿Qué es lo que está aconteciendo? En primer lugar, el monto aportado por el "dólar soja 3" no está en línea por lo estimado por los funcionarios. Sí lo está con lo proyectado por las empresas y cámaras del sector agropecuario.

Con sólo cuatro jornadas financieras más por delante, el total liquidado asciende a u$s 3202 millones desde su puesta en marcha, al tipo de cambio de $ 300. A la sequía se le suma en las últimas semanas la caída en el precio de la soja, ahora por debajo de los 490 dólares.

"En el 2022, solo se registraron tres meses (de junio a agosto) con déficit comercial que se explicaban en gran parte por las importaciones de energía. En octubre del 2022, el Gobierno puso en práctica un nuevo sistema de control de importaciones SIRA, mejorando el balance comercial. Pero con el inicio del 2023, el panorama luce más sombrío. En un contexto donde la falta de insumos importados es un hecho y limitan la actividad, nada parece ser suficiente para frenar el déficit comercial que se registró en tres de los primeros cuatro meses, acumulando un déficit de u$S 1470 millones en lo que va del año", advirtió en un informe Econviews. En una situación cambiaria delicada, la sequía fue un golpe de knock out.

Menos presión

"Si bien por el lado de la energía se sentirá menos presión, dado los efectos de la sequía y una economía muy frágil, proyectamos que en los próximos meses se mantendrán los déficits comerciales al menos hasta septiembre, por lo que esperamos que el 2023 cierre con un balance comercial negativo" concluye Econviews.

¿Qué planes tiene el BCRA? Fuentes de la entidad monetaria aseguraron a El Cronista que "en 2024 el superávit comercial va a estar en torno a los u$s 25.000 millones con una cosecha que puede nuevamente ser récord y un balance energético favorable".

Negociaciones

Con este número se presentan al FMI para solicitar adelantamiento de desembolsos del 2024. Con algunas grandes empresas -y bancos intermediarios- acordaron y anunciaron la semana pasada el prefinanciamiento o adelantamiento de liquidación de exportaciones del 2024 para pagar importaciones hoy.

Más de lo mismo: adelantar ingresos futuros de divisas y postergar pagos actuales. ¿Alcanzará para llegar a las PASO y luego a las elecciones de octubre? Desde el BCRA confiesan que el margen de maniobra es reducido pero que superarán el test.

Pero, ¿a qué costo? Ello hoy no interesa.