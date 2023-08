Paritaria récord: Bridgestone, Fate y Pirelli firmaron el acuerdo salarial con el Sutna

Luego de dos meses de negociaciones, las tres empresas productoras de cubiertas de la Argentina y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) firmaron la nueva paritaria. Se trata de un acuerdo que contempla un aumento del 65% en cuatro meses.

El acuerdo se firmó hoy luego de una asamblea general que llevó a cabo el gremio en su propio camping del barrio El Jagüel. "Este acuerdo garantiza mantener la continua línea ascendente de mejoras reales que nos permitirá salir del pozo del atraso salarial", aseguró el sindicato tras la firma de la paritaria.

A pesar de que la paritaria anterior venció el 30 de junio, las negociaciones para el periodo 2023-2024 se extendieron dos meses. A diferencia de otros sectores, en este caso, no hay negociación por cámara, sino propuestas de cada empresa, ya que cada una tiene su propio convenio colectivo.

En las audiencias ante el Ministerio de Trabajo anteriores al acuerdo, Pirelli y Bridgestone manifestaron que la industria del neumático "está atravesando una coyuntura compleja", en la que " las dificultades que existen en la comercialización de neumáticos se ven potenciadas por una situación de incertidumbre respecto a ciertas variables macroeconómicas " que " obligan a las empresas de la actividad a encarar la presente negociación con la máxima prudencia posible, con el objetivo de no comprometer el futuro de la actividad y los puestos de trabajo ".

Por lo tanto, ofertaron, para el período julio 2023-junio 2024, un acuerdo por tramos, que proponía un 18% de incremento remunerativo a partir del 1 de julio; un 15% de aumento remunerativo y no acumulativo desde el 1 de octubre; otro ajuste del 17% remunerativo y no acumulativo desde diciembre; y un 17% más -de nuevo, remunerativo y no acumulativo- a partir de febrero. La base de cálculo siempre son los sueldos al 1 de julio. Bridgestone también ofertó una cláusula de revisión en marzo, "para analizar el desarrollo del acuerdo paritario en función de las principales variables económicas del contexto de la actividad".

En cambio, Fate manifestó su " imposibilidad en ese momento de adherir " a esa propuesta "por entender que no resulta el esquema más apropiado para hacer frente a los desafíos que plantean el contexto y la incertidumbre actual". La empresa, única de capitales nacionales -pertenece a la familia Madanes Quintanilla, también dueña de Aluar-, consideró "prudente" encarar la negociación con una estructura de corto plazo, "no mayor a los tres meses de duración". Propuso realizar un monitoreo posterior, sobre la base de índices de inflación "y la situación económica en su conjunto".

El Sutna, por su parte, rechazó de plano la oferta salarial, a la que calificó de "absurda" y respondió que la propuesta era "un intento dilatorio", que "buscaba generar algún tipo de confusión".

Qué acordaron el Sutna y las empresas fabricantes de neumáticos

La nueva propuesta de las compañías productoras de cubiertas en la Argentina implicó un aumento del 65% para el período julio-noviembre, mientras que pactó, además, una cláusula gatillo de actualización automática que permitirá que los sueldos de diciembre, enero y febrero próximo se incrementen de acuerdo con Índice de Precios al Consumidor de cada mes.

La nueva paritaria contempla cinco aumentos: un 25% en julio, otro 15% en septiembre, un 10% en octubre y un 15 por ciento en el anteúltimo mes del año. A su vez, incluye un 4% de aumento adicional a pagar en marzo, como base de la paritaria para el próximo periodo. Se incluyó, además, un bono de fin de año de $ 100.000.

No obstante, Bridgestone es, además, la única fábrica de neumáticos en el país que paga a sus operarios un superbono en concepto de "participación de las ganancias". Se trata de un acuerdo que se incorporó al Convenio Colectivo de Trabajo en el periodo 2006/2007 y establece que cada vez que las utilidades de la empresa superen el 6% del excedente de la ganancia neta libre de impuestos, debe ser distribuida entre los trabajadores y destinarse en igual proporción al desarrollo del mercado y a la inversión en equipos en la Argentina.

En 2022, significó un adicional que rozó el $ 1 millón para cada uno de los operarios. En 2023, la suma que recibieron los empleados fue de $ 1.225.000. Sin embargo, el número podría haber sido mayor, ya que, según la empresa, por el conflicto, hubo tramos del año pasado en los que tocó sus mínimos históricos de producción.

Un conflicto con larga data

El año pasado, la industria del neumático ingresó al conflicto en mayo con una producción promedio de 1 millón de cubiertas mensuales. Los paros sucesivos en distintos turnos -el sector trabaja 24x7- le costó, como mínimo, el 50% de ese volumen.



La puja detonó por la revisión del acuerdo paritario 2021-2022, que vencía en junio del año pasado. Las empresas proponían pagar 16 puntos adicionales al ajuste original (50%) y conceder un bono extraordinario, con tope y sujeto a condiciones como presentismo y productividad. El Sutna rechazó el porcentaje por insuficiente y, en vez de un bono, exigía el pago al 200% de las horas trabajadas en fines de semana. Lo convirtió en la principal bandera de su lucha.

En la última semana de septiembre, los paros y bloqueos frente a las plantas llevaron a la suspensión total de la producción de neumáticos. Como consecuencia, días después, dos de las mayores fabricantes y exportadoras de la industria automotriz, Ford y Toyota, también debieron clavar los frenos. Hubo paz tras picos de tensión, con declaraciones cruzadas entre Crespo y Sergio Massa y una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo que culminó con la toma del edificio (Callao al 100) por parte del sindicalista y su séquito durante 24 horas.

Crespo salió triunfal, con un acuerdo que mejoró en 16% la paritaria anterior (lo mismo que habían propuesto las empresas). Pero, en vez del 200% en las horas de sábado y domingo, aceptó una serie de recomposiciones, con sumas fijas y ajustes graduales hasta marzo, cuando los sueldos del sector pasaron a activar una cláusula automática por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Esto, celebró el sindicato, le garantizó a cada operario un mínimo de 10% por encima de inflación.