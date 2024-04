China, importaciones, Mercosur y EE.UU.: cuál es la estrategia comercial, según Diana Mondino

La canciller Diana Mondino se presentó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, entidad de la que es vicepresidenta segunda en representación del Banco Roela. Allí expuso los principales lineamientos de la política exterior del Gobierno e hizo hincapié en las condiciones que deben darse para que Argentina abra su economía, en especial para las importaciones, y en las potencialidades del país para el comercio exterior tanto propio como internacional.

Ante un auditorio que abrió con elogios por parte del presidente de la entidad, Manuel Tagle, quien reivindicó la política económica del Gobierno de Javier Milei, su enfoque en la macroeconomía y la coincidencia de las medidas con las ideas que defiende su institución.

Tagle pidió además que los empresarios colaboren y no tengan vacilaciones ante los anuncios de aperturas de importaciones o las dificultades para competir. También envió un mensaje a los gobernadores, en tierras de Martín Llaryora, para que "tomen conciencia" de que "hay que hacer un proceso de austeridad rigurosa, no va a haber fondos para todos".

La apertura es inexorable

"La apertura es inexorable, pero se necesitan modificar muchas cosas", comenzó Mondino en su exposición en el ciclo de coyuntura de la entidad mediterránea.



Respecto al escenario del comercio exterior, Mondino planteó puntos que deben estar presentes a la hora de abrir la economía. Entre esos puntos, enumeró la necesidad de avanzar en tratados de protección de inversiones y de doble imposición, para evitar el doble gravamen.

Uno de los obstáculos que señaló al respecto fue la necesidad de pasar por el Congreso, lo cual, consideró, llevaría tiempo, más allá de la composición de las cámaras.

"Argentina no puede seguir en un mercado chico, despreciando sus recursos. El consumo va a ser difícil porque gran parte era inducido con emisión, el gasto hay que reducirlo, la inversión es lo que puede uno hacer y comercio exterior es lo que tiene que crecer. El país va a crecer mucho más si hay un comercio exterior activo que si hay consumo interno activo. Ningún país creció nunca en base al consumo, ningún país ha crecido estando cerrado", agregó sobre el rol central que ve para el comercio exterior.

Puertos: otra oportunidad

La canciller subrayó el escenario actual del comercio marítimo, en particular con los desafíos que atraviesa el canal de Panamá por su sequía y el de Suez por los ataques que sufre en la actualidad y los atascos.

En ese contexto, "hay dos posibilidades, Ciudad del Cabo y Tierra del Fuego", dijo Mondino y agregó: "Son pasos muy complejos por cuestiones climatológicas, pero son necesarios. El mundo necesita la posibilidad de hacer comercio con menos interferencias, es más largo y más caro, pero debe haber otro paso".

Las declaraciones de Mondino se dan un día después de que el presidente anunciara la creación de una base conjunta con Estados Unidos en Ushuaia.

Socios comerciales

Horas después de que el presidente anunciara una "nueva doctrina de política exterior" que no sea basada en intereses comerciales, sino en "una visión común del mundo", la canciller pidió tirar los "mitos" que hay sobre la relación con China: "Es el segundo socio comercial, lo que se ha dicho es que no va a haber contratos de Estado a Estado, estamos armando una misión comercial a China, para que las empresas puedan participar, se necesita fomentar más actividad. No debemos caer en el absurdo de que todo lo que viene de X país es bueno o malo".

Respecto del Mercosur, agregó que en las reuniones que mantuvieron con los cancilleres del bloque, acordaron "modernizar el acuerdo": "No existe el libre tránsito, la homologación de títulos universitarios, por ahora tiene algunas condiciones buenas, regulares o malas para hacer un tratado de libre comercio, como el de la Unión Europea que ya casi".

Al respecto de este acuerdo, agregó que hay una "incomprensión" por parte de los países europeos y sus productores sobre cómo trabaja América Latina, y que las críticas sobre una posible quita de subsidios a los agropecuarios del viejo continente responde más a sus problemas de déficit que a una cuestión del Mercosur. Concluyó que también se generaron "mitos", "como el del Amazonas que como mínimo es una exageración".