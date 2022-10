IFE 5 de ANSES: ¿el bono será de $ 45.000 o $ 50.000 y en cuántas cuotas lo van a pagar?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) será el organismo encargado de pagar el bono extraordinario del Gobierno, similar a un IFE 5, para los sectores más vulnerables. Se espera que este beneficio ayude a más de 2 millones de personas a cubrir el mínimo básico de la Canasta Alimentaria por adulto.

La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa y confirmada por el presidente Alberto Fernández en uno de los actos del Día de la Lealtad.

E l beneficio será financiado con fondos provenientes del "Programa de Fomento Exportador", también conocido como dólar soja. En tanto, Massa descartó la posibilidad de que el IFE, como se lo conoce popularmente, sea permanente.

Bono IFE de ANSES: ¿DE CUÁNTO SERÁ?

Según fuentes oficiales, el bono tendrá un valor de $ 45.000 y será abonado en dos cuotas, a cobrarse en el calendario de pagos de noviembre y diciembre.

Brote de gripe A y B: por qué aumentan los contagios, síntomas y cómo prevenirla, según los expertos



Fuerzas Armadas: aumento salarial, bono especial y compra de equipamiento a fin de año







IFE 5: ¿Quiénes cobran este beneficio?

El ministro de Economía indicó que el bono de Refuerzo de Ingreso está destinado a aquellas personas que "no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

"Así como en su momento hicimos el IFE, ahora vamos a sacar este bono y con él, vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados", agregó el presidente de la Nación sobre el beneficio.

bono IFE 5 de ANSES: ¿cuÁLES SON Los requisitos para cobrar ?

A pesar de no estar confirmado, quienes recibirían el bono serían aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

No tener un trabajo registrado.

No ser parte del Potenciar Trabajo .

No ser titular de la Asignación Universal por Hijo .

No cobrar Tarjeta Alimentar.

No cobrar la prestación por Desempleo.

Coldplay en Argentina: ¿cuándo salen a la venta las entradas de $ 2800?



WhatsApp cambio el reenvío de mensajes: cómo se hacen ahora







IFE 5: ¿Cómo me inscribo?

Hasta el momento, la ANSES no habilitó un formulario para la inscripción. Sin embargo, el ministro de Economía adelantó que "para recibirlo, el beneficiario deberá inscribirse en ANSES".

Por eso, es importante mantener los datos en Mi ANSES actualizados y contar con una Clave de Seguridad Social válida.

¿CÓMO ACTUALIZAR LOS DATOS EN MI ANSES?

Para actualizar tus datos personales podés consultar tu información personal en Mi ANSES, ingresando con tu CUIL y tu Clave de Seguridad Social. En caso de no tener Clave de Seguridad Social, deberás ingresar a Clave User (anses.gob.ar) y gestionarla.

IFE 5: ¿Cúando se cobra?

El martes 18 de octubre Sergio Massa se reunió con la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, para definir las fechas y alcances que tendrá este bono extraordinario. Se espera que haya declaraciones la próxima semana.

Noche de los Museos 2022: el mapa con más de 200 lugares para visitar

Ahora 42: cuándo empieza y quiénes podrán acceder al nuevo plan de cuotas para comprar electro que lanzó el Gobierno







¿CUÁNTA POBREZA HAY EN ARGENTINA?

Según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Pobreza e Indigencia del primer semestre hay 10,6 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza.

De esa cifra, 8 millones de argentinos son pobres. Mientras que 2,6 millones están en situación de indigencia.

Milei confesó que lo quisieron ´valijear´ para se baje de las elecciones: "Fue un político importante"



Gimnasia vs Boca: horario, formaciones y cómo verlo en vivo por TV