El Estado argentino enfrenta un nuevo costo millonario vinculado con la causa Vialidad. Después de que una demanda civil contra Cristina Kirchner y otros acusados quedara sin efecto por falta de impulso procesal, la Justicia estableció los honorarios que deberían recibir los abogados que intervinieron en el expediente.

La suma que está en discusión alcanza los 13.614 millones de pesos, un monto equivalente a casi u$s 10 millones. El pago todavía no está definido porque Vialidad Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.

Por qué el Estado podría tener que pagar los honorarios

El origen del reclamo está en un juicio civil iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández contra la expresidenta y otros involucrados en la causa. Vialidad Nacional dejó de impulsar la demanda y, ante esa falta de actividad, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia y dio por terminado el proceso.

A partir de esa decisión, los abogados de los acusados y absueltos solicitaron que se determinaran los honorarios correspondientes por su participación en el expediente. La Cámara, sin embargo, frenó el trámite de regulación el 14 de julio, a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurso presentado por el Estado.

Prensa Cristina Kirchner

La presentación que llegó a la Corte Suprema

En un intento por evitar el pago, Vialidad Nacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá determinar si corresponde revertir la decisión o si queda firme la caducidad del juicio civil, que se produjo luego de la falta de impulso de la demanda.

Mientras tanto, los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, recurrieron directamente a la Corte el 4 de agosto y denunciaron una “privación de justicia”. Los letrados pidieron que se anule la decisión que frenó la regulación de sus honorarios.

Cuánto cobrarán los abogados

En caso de que la regulación quede firme, los montos establecidos para los doce abogados son millonarios. El mayor honorario corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, con unos 3714 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente u$s 2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su función como apoderado.

Por su parte, Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora recibirían alrededor de 1857 millones de pesos cada uno, unos u$s 1,21 millones por abogado. Otros defensores vinculados con exfuncionarios de Vialidad y del área de Obras Públicas también tienen establecidos honorarios millonarios.

En el caso de la defensa de Cristina Kirchner, los montos son menores en comparación con los principales beneficiarios: Goldín recibiría unos 549,8 millones de pesos (US$359.354), mientras que Muriel tendría establecidos 331,1 millones (US$216.410). En conjunto, ambos cobrarían aproximadamente 880,9 millones de pesos, equivalentes a unos US$575.764.