Horacio Rodríguez Larreta visita hoy Mauricio Macri en Cumelén: qué le planteará

Cerca de Horacio Rodríguez Larreta le quitan importancia a este, su segundo encuentro de la temporada con Mauricio Macri en Cumelén. Aseguran que estaba planificado y que no va por la foto, aunque lo más probable es que haya una postal. "Es tan común que se junten en los más de 20 años de relación política que tienen que a nadie se le ocurrió que fuera necesario", argumenta un miembro de su mesa política que conoce a ambos.

Es que la llegada de Patricia Bullrich a la presidencia del PRO rompió muchas costumbres. "Antes era un club exclusivo de socios con reglas que nadie discutía y gran discreción", pero la ex ministra de Seguridad tiene talento para aprovechar cada resquicio para diferenciarse de su archienemigo en la interna del partido y ya obtuvo su foto, una pequeña ventaja con la que hizo la diferencia durante unos días.

Dos parejas: Macri y Awada, Bullrich y Yanco, en Cumelén.

¿COMO SERÁ EL DIA DE RODRIGUEZ LARRETA EN CUMELEN?

Lo concreto es que hoy el Jefe de Gobierno pasó la noche en Villa La Angostura, con su pareja, la licenciada en Ciencias de la Comunicación Milagros Maylin, y se reunirá con Macri por la tarde en Cumelén. Venía de varios días de descanso por San Martín de los Andes y Bariloche. Para la noche está prevista una comida donde se sumarán Maylin y Juliana Awada. Los Larreta no fueron invitados a dormir en la casa porque la familia de Maylin tiene casa en el country, donde ya estuvo en diciembre.

Antes, se reunió con Pablo Antriao, nieto directo del titular originario de tierras que están siendo usurpadas por grupos que se autodenominan mapuches, y desde 2003 reclama por la sucesión de los terrenos. "Hace tiempo viene denunciando que los grupos usurpadores no son originarios del lugar, sino que vinieron a La Angostura en los últimos años", informó el equipo de Larreta. El Jefe de Gobierno, por su lado, afirmó que "es inaceptable que el Gobierno deje desprotegidas a las familias y ceda ante los delincuentes".

También se pronunció sobre la detención de Jones Huala. "Fue protegido por el kirchnerismo", aseguró Larreta. Aunque consideró que no es suficiente. "Nos estamos preparando para gobernar. Necesitamos un Gobierno nacional que sea capaz de cuidar a los argentinos. Un gobierno que tiene que poner toda a firmeza, todas las fuerzas, para defender el derecho de los verdaderos propietarios de la zona", expresó.

No está confirmado ningún otro invitado, pero hay quienes hablan de que es probable que alguien más participe de la reunión. ¿Nicolás Caputo?

El ex presidente aprovecha las comidas en pareja para hablar en un tono distinto, más humano, buscando destacar la importancia de los vínculos familiares en la vida política "para no volverse loco y seguir pensado bien y mesuradamente". Ya hizo esa prueba con Bullrich y Guillermo Yanco. Y espera repetirlo con Larreta y Maylin.

Aunque su equipo de campaña no quiso confirmarlo, en la mesa política de Rodríguez Larreta se aseguró a El Cronista que "lanzaremos formalmente su candidatura la última semana de febrero, para que Horacio hable en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura ya como candidato y con un discurso apuntando a la agenda nacional".

"Semana que viene definimos los próximos pasos" se anticipó, aunque el lanzamiento, el formato y el día ya estaría decidido pero no quieren que trascienda hasta no ponerlo al tanto a Macri de los movimientos.

Lo único que se sabe, hasta ahora, es que Larreta se lanzará solo, sin presentar a su candidato a vicepresidente. Todo indicaría que se tratará del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien tiene sus propias obligaciones en materia partidaria y una interna que todavía no está definida.

Macri le dijo a Bullrich que no competirá para la Presidencia, pero le pidió que no lo difunda, que él quiere manejar sus propios tiempos. Allegados a Larreta asegura que

MAÑANA, PICHETTO Y PUERTA. ¿Y MACRI?

Como ya se adelantó por El Cronista, mañana será el turno en Cumelén de Miguel Angel Pichetto y Ramón Puerta, del Encuentro Republicano Federal, quienes el jueves acompañarán a Macri a Santa Rosa, La Pampa, para hacer campaña en las PASO de esa provincia a favor de Martín Maqueyra, joven diputado nacido y criado políticamente en el PRO, que cuenta con el respaldo activo de Rodríguez Larreta. La presencia del ex presidente en la capital pampeana demuestra que no todas son desavenencias en el partido.

Macri le dijo a Bullrich que no será candidato a presidente, pero que no lo difunda, que le deje manejar sus propios tiempos. Hay quienes dicen que lo mismo le dijo a Rodríguez Larreta, aunque el Jefe de Gobierno no quiso confirmarlo. Ambos equipos, sin embargo, coincidieron en que Macri les pidió algunos lugares en el Gabinete nacional si llegan a la Casa Rosada.

Hasta las PASO puede suceder cualquier cosa, pero todo indicaría que se está configurando un escenario bási