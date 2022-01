Hernán Lacunza, sobre el acuerdo con el FMI: "Se evitó chocar, pero no se estará mucho mejor"

El exministro de Economía y Finanzas en la gestión de Cambiemos, Hernán Lacunza, aseguró hoy que con el acuerdo que logró el Gobierno con el fondo Monetario Internacional (FMI) "se evitó chocar, que siempre es malo, pero no es que se estará mucho mejor".

Lacunza remarcó que se desconocen las medidas que van a tomar en materia de gasto público, tarifas, jubilaciones e impuestos. "El Gobierno no pone el convenio encima de la mesa y las medidas que va a tomar, y eso preocupa, porque es una fantasía especular sobre la marcha", señaló el exfuncionario en diálogo con Radio Rivadavia.

FMI, los detalles del acuerdo: qué es el artículo IV, que disgusta al Gobierno y estiró los tiempos

El exfuncionario aseguró que con este acuerdo "se evitó chocar, que siempre es malo", aunque advirtió "no es que vamos a estar mucho mejor". "Me preocupa todo porque veo que el Gobierno no pone sobre la mesa el plan de vuelo", graficó.

El exministro de Economía y Finanzas de Mauricio Macri precisó que se evitó el default al acordar el pago de u$s 731 millones, pero aclaró que "las páginas están en blanco".

"Tenemos la carátula del acuerdo con el Fondo, evitamos el default, pero las páginas están en blanco", indicó Lacunza y remarcó que "el Gobierno tiene que presentar su plan, un programa".

Acuerdo Argentina-FMI: cinco claves de una jugada riesgosa

"Sería bueno que presente otro proyecto de Presupuesto", consideró y se refirió a la deuda contraída por Macri en su gestión como presidente de la Nación.

En ese aspecto, justificó la decisión al explicar que "la deuda es hija del déficit y si no hay déficit no hay deuda".