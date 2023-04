Habló el empresario que todos vinculaban como presidenciable de Cristina Kirchner: "Nadie me lo sugirió"

El titular de la compañía petrolera YPF, Pablo González, descartó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, lo impulse como precandidato presidencial para las próximas elecciones , al afirmar que no es "el tapado" del kirchnerismo de cara a las PASO.

En medio de las especulaciones que sobrevuelan el Frente de Todos en la carrera hacia las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, el nombre del ex vicegobernador de Santa Cruz tomó dimensión pública luego de que circulara la versión de que sería el dirigente que impulsaría la exmandataria para competir por el Sillón de Rivadavia .

Sin embargo, el propio patagónico negó que le hayan ofrecido ser precandidato presidencial y desestimó la posibilidad de competir por la Casa Rosada.

"No es cierto eso, nadie habló conmigo, nadie ni siquiera me lo sugirió", sostuvo el funcionario nacional .

Pablo González, en declaraciones a El Cronista.

Y, en declaraciones al diario La Nación, agregó: "La política la hago en mi provincia. No hay nada de eso ni lo va a haber. Soy una persona que trabajó políticamente en mi provincia, lamentablemente poco últimamente".

Para dejar bien en claro su postura, González remarcó: "Yo no soy el tapado" .

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de competir por la Gobernación santacruceña, el presidente de YPF respondió: "No, no sé, tampoco. Tengo una responsabilidad muy grande. Mi aporte a todo lo que está pasando es hacer mejor el trabajo en YPF. Falta tiempo para resolver calendarios electorales en las provincias, así que no sé".