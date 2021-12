Guzmán necesita u$s 1000 millones por fuera del FMI para frenar la emisión monetaria

El Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán está detrás de financiamiento alternativo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar el programa de vencimientos en dólares de 2022.

Con solo 1000 millones de dólares netos por parte de bancos multilaterales, el Tesoro podrá frenar su dependencia de la emisión monetaria del Banco Central (BCRA) para cubrir el déficit fiscal y moderar las expectativas de inflación el año que viene.

La consultora Equilibra analizó que el programa financiero en moneda extranjera requiere de u$s 5051 millones para 2022 (suponiendo que no habría pagos de principal al FMI ni al Club de París), por pagos de u$s 3885 millones a organismos multilaterales -entre capital e intereses- y el resto a acreedores privados que formaron parte de la reestructuración de la deuda y cobrarán cupones los días 9 de enero y julio.

Por eso, en los cálculos de la firma dirigida por Martín Rapetti, el Gobierno necesitaría de u$s 2751 millones de multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), justo unos 1000 millones más que los vencimientos de capital que caen el año próximo.

El detalle

De esta forma, la asistencia del BCRA al Tesoro sumaría el equivalente a u$s 2300 millones o 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para cubrir los compromisos en dólares junto a otros $ 951.058 millones (1,4% del PBI). para hacer frente al déficit fiscal en pesos.

La suma arroja una emisión monetaria para cubrir el desequilibrio financiero por entre 1,8% y 1,9% del PBI en 2022, en línea con lo presupuestado y por debajo del 2,2% que tendría de margen legal la entidad monetaria.

Con estos montos y una asistencia total por $ 1,3 billones, no alcanzaría para incrementar el peso de los pasivos remunerados del BCRA como porcentaje del Producto.

"Por el contrario, podrían hasta desarmarse parcialmente las posiciones de Letras de Liquidez (Leliq) y Pases y, aún así, la base monetaria a PBI se mantendría en niveles por debajo a los de este año", estimó Equilibra.

Como corolario, la deuda del Banco Central descendería y así el déficit cuasi fiscal, con el supuesto de que la inflación se mantendría en los niveles actuales (en torno al 50% anual) y que la Secretaría de Finanzas puede completar el roll over y sumar $ 750.000 millones netos en el ejercicio siguiente (1,1% del PBI, tal lo presupuestado).

Recién en 2022, se cumplirá el objetivo de Guzmán y su equipo de financiarse en un 60% con emisión y 40% con el mercado, ya que en este año el ratio sería de 70-30%, si no se computa la operación de utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI como fuente en pesos.

En la tarea de explorar financiamiento están Guzmán y también la Secretaría de Asuntos Estratégicos que comanda Gustavo Beliz, más enfocada en el dinero de los bancos multilaterales a largo plazo.