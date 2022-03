¿Grieta entre liberales? José Luis Espert habló sobre la dolarización que propone Javier Milei

El polémico diputado liberal José Luis Espert se metió de lleno en el debate por la dolarización que su compañero de doctrina económica, el también diputado Javier Milei, encendió durante la semana al proponer a esta como la solución a los problemas económicos de la Argentina.

"Definitivamente hay que dolarizar, mi compromiso es terminar con la inflación", expresó en su momento Milei, radicalizando aún más la idea al proponer también la eliminación del Banco Central.

Pese a pertenecer ambos a la doctrina liberal de la economía, José Luis Espert no se mostró tan seguro con el concepto de que una dolarización total de la economía argentina pueda realmente ayudar a resolver los problemas de base: ¿Qué propone en su lugar?

LA DOLARIZACIÓN SEGÚN JOSÉ LUIS ESPERT

En principio, el economista liberal profundizó respecto a la inflación y recalcó que su solución "ya está inventada", esto es: "Tener un déficit estable, o sin déficit directamente, para emitir poco dinero y que haya mucha demanda de dinero y confianza en el país", es decir, que la Argentina debe regular sus gastos, los cuales actualmente sobrepasan sus ganancias.

Así lo ilustró Espert: "Si la oferta de papa es mayor que la demanda de papa, te va a caer el precio de la papa", explicó el diputado, comparando al tubérculo con el peso argentino.



En este caso, si la oferta de pesos es mayor que la demanda, esta divisa caerá en su poder de compra, pudiendo acceder a una menor cantidad de bienes. "Si hay más oferta que dinero que demanda, el precio del dinero cae, el poder de compra cae y por lo tanto hay más inflación ", explicó el diputado.

Ante este panorama en el que febrero cerró con un aumento en el nivel de precios del 4,7% -con un 7,5% en la categoría de alimentos- vuelve a debatirse la opción de dolarizar la economía nacional luego de que Javier Milei asegurara que, si fuese presidente, esa sería una de las medidas que tomaría.

Sin embargo, según Espert, esta opción no resulta viable para el contexto argentino ya que "es muy difícil dolarizar antes de una hiperinflación" , un panorama que no afecta a la Argentina ya que que, pese a tener una inflación elevada, no sufre de una híper con valores anuales alrededor de los cuatro dígitos.

"(Dolarizar) previo a una híper es muy complicado, esto ya se intentó en 1998, 1999, y fracasó", recordó Espert, remarcando que esto no se logró con éxito "porque se requieren infinidad de cuestiones técnicas".

Para justificar su postura, el titular de Avanza Libertad explicó que la dolarización no resuelve "las cosas reales que hay que hacer desde lo económico". Y enumeró: "Tenés un sindicalismo mafioso, leyes laborales de la época de las cavernas, un estado gigantesco que gasta más de lo que recauda, una economía completamente cerrada al comercio -ejemplificó Espert- son problemas de índole real que por más que dolarices, no los vas a solucionar eliminando el peso".

Es por esto que el funcionario considera que dolarizar la economía no resolvería los verdaderos problemas de "base" ya que antes alguien deberá realizar "el trabajo sucio".