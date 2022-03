José Luis Espert explosivo: usó a Milton Friedman para pegarle a Alberto Fernández por la "guerra contra la inflación"

En otro de sus terminantes discursos a través de sus redes sociales, el diputado nacional José Luis Espert fulminó al presidente Alberto Fernández luego de que este último asegurara que "el viernes comienza la guerra contra la inflación" al conocerse este martes la alarmante inflación de febrero: un 4,7% mensual, número que posiciona a la Argentina como el quinto país del mundo con mayor aumento de precios.

Así, en un corto video de menos de un minuto que el liberal publicó bajo un señalamiento expreso al presidente, Espert fue terminante: "Sr. Presidente, no hace falta que haga una guerra para bajar la inflación", remarcó. Y escribió con dureza: "Simplemente se trata de no ser un ignorante supino. Use la ciencia, no la fuerza bruta".

Respecto al video, el funcionario recientemente electo también se dirige a Alberto Fernández: "Señor Presidente, he leído que usted el viernes (por el próximo viernes 18 de marzo) va a empezar una guerra contra la inflación, no hay que hacer ninguna guerra contra la inflación".

En línea con esto, indicó que "el remedio contra la inflación, que no es una guerra, ya se inventó hace casi medio siglo, exactamente 46 años". Aquí, Espert hace referencia al otorgamiento del Premio Nóbel de Economía a Milton Friedman, el padre de la teoría monetarista de la inflación .

Según la línea de pensamiento de Friedman -y tal como explica Espert- "la inflación es un fenómeno esencialmente monetario", por lo que los controles de precios que actualmente el Gobierno sostiene no hacen realmente mella en la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC): así lo ilustra la inflación acumulada de los primeros dos meses del 2022, la cual ya asciende a casi un 9% (8,8%) .

Así, Espert insta al Gobierno a seguir a Friedman e insiste: "Deje de emitir dinero, baje el gasto público para eliminar el déficit fiscal y de confianza para que aumente la demanda de dinero".

Además, en el mismo video Espert critica con dureza dos medidas que estudia tomar la gestión actual, cuyo equipo económico está liderado por el ministro de Economía Martín Guzmán y tiene a Roberto Feletti como el principal encargado de controlar la suba de precios al frente de la Secretaría de Comercio Interior.

Se trata de la Ley de Abastecimiento, instrumento que el Gobierno amenaza con utilizar para regular el stock de productos de consumo masivo, y de la suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias que actualmente se discute para balancear el impacto que la suba del valor del trigo a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania genera en el país.

"No utilice instrumentos de ignorantes supinos", exigió con dureza Espert. Y concluyó: "Le repito señor presidente, no hace falta ser un ignorante para bajar la inflación, simplemente acudir a la ciencia".