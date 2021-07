Gran Rosario: exportadoras advierten de un paro y la Uocra desmiente cortes por ahora

Al igual que a comienzos de julio, UOCRA, el gremio de trabajadores de la construcción, realiza un reclamo que podría terminar afectando la logística en la zona del Gran Rosario.

Reclamo de UOCRA en el Gran Rosario

Por el momento no se reportaron cortes de tránsito en la zona portuaria, pero no se descarta que se vea afectada la entrada de camiones a las terminales de la zona si no se llega a un acuerdo.

"El fracaso de la negociación se debe a que el sindicato de la construcción pide un 105 por ciento de aumento", advierten las empresas exportadoras. "El bloqueo de todos los puertos por parte de la Uocra es una medida absolutamente desmedida e ilegal. Cortan todos los puertos y piden un aumento del 105%. Nadie puede pagar eso. Si el Estado no interviene, no tenemos garantías para seguir trabajando y exportando", dijo el presidente de la Cámara de la industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idigoras, adelantando el impacto de los reclamos.

Del otro lado, Carlos Vergara, secretario general de UOCRA Rosario, confirmó a Agrofy News el reclamo y señaló que hay un encuentro a las 10 horas por zoom para intentar destrabar el conflicto. "No hay acuerdo, los números (que ofrecen las empresas) no nos sirven". En la UOCRA también piden intervención del Estado en la negociación. "Hoy vamos a mantener el orden, hasta la semana que viene, si en la otra semana no hay respuesta no vamos a tener opción".

Durante el último reclamo de UOCRA, en el sector agroindustrial advirtieron sobre falta de respuestas concretas por parte de las autoridades a pesar del perjuicio económico que significa la parálisis de la agroexportación en plena cosecha: "Los piquetes ponen en serio riesgo la seguridad de las plantas industriales y de los trabajadores del complejo agroindustrial".

Para graficar el impacto de los bloqueos, las empresas comparten un gráfico: