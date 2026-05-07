La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que durante mayo continuará el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados. Sin embargo, el refuerzo de $70.000 no llegará a todos los beneficiarios, ya que el organismo mantiene un esquema con límites de ingresos que deja afuera a un importante grupo. El bono extraordinario está destinado principalmente a los jubilados y pensionados con ingresos más bajos. Por ese motivo, quienes superen el tope establecido por ANSES no recibirán el adicional este mes. El nuevo límite quedó definido tras el aumento por movilidad aplicado en mayo. Con la actualización, el haber mínimo ronda los $ 393.250 y, junto con el bono completo, el ingreso total alcanza aproximadamente los $ 463.250. De esta manera, todos los jubilados que superen ese monto quedarán automáticamente excluidos del refuerzo económico dispuesto por el organismo previsional. ANSES mantiene un esquema de pago escalonado para el bono extraordinario, lo cual significa que no todos los beneficiarios cobran el mismo monto adicional. El sistema funciona de la siguiente manera: La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cómo se llevará a cabo el cronograma de pagos para los jubilados durante el mes de mayo.