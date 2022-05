Gobierno quiere que automotrices liberen dólares para las autopartistas

El Gobierno busca que las terminales automotrices liberen parte de sus cupos de dólares para que las empresas autopartistas tengan una mayor disponibilidad de divisas para importar, indicaron a El Cronista fuentes oficiales y del sector privado que participan en las conversaciones.

De concretarse la medida, en medio de las restricciones para acceder a dólares para pagar importaciones, aliviaría a decenas de autopartistas que ya agotaron o están por agotar sus cupos de divisas y trabajan con los stocks que les quedan para no frenar la actividad.

Una alta fuente oficial dijo que existe una "solución avanzada" para liberar más dólares a los autopartistas, hoy condicionados por la resolución del Banco Central que otorga divisas por hasta un 5% más que las compras de 2021 o hasta 70% más que las de 2020 y obliga a las compañías a conseguir financiamiento a 180 días para lo adicional.

La alternativa que estudia el Gobierno, y que ya conversó con el sector privado, es que las terminales automotrices financien más importación. Las autopartistas, muchas de ellas pymes, dicen que no pueden financiarse a seis meses con sus proveedores y que las automotrices no les facilitan ese crédito. La solución que promueve el Ejecutivo es que las terminales se endeuden con sus casas matrices a 180 días para pagar una parte adicional de sus importaciones de vehículos terminados, piezas o partes. Eso liberaría dólares adicionales para que puedan usar las autopartistas que no tienen esa posibilidad, sin afectar la acumulación de reservas del Banco Central.

Dudas

"Dependerá del número final; no sería una locura que las terminales se financien a 180 días con sus casas matrices, pero dependerá de cifra por el riesgo cambiario que deben asumir", consideró una fuente del sector.

No todas las automotrices están convencidas. Algunas se quejan porque anunciaron inversiones que demandan mayores niveles de importación y ahora deben conseguir financiamiento para esas compras al exterior. Las conversaciones con el Banco Central y la Secretaría de Industria son permanentes.

El sector autopartista cerró 2021 con un déficit comercial de unos u$s 6850 millones. Creció más de 78% anual, por la recuperación de la actividad luego de la fuerte recesión de 2020. Siete de cada diez piezas fueron importadas por las terminales automotrices. El Gobierno puja para que aumente la sustitución de importaciones.

En el primer trimestre, la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) informó una caída de la actividad del 9,9% interanual, pero matizada por el parate de enero (por vacaciones y explosión de casos de Covid) y la alta base de comparación, producto de tres meses de 2021 excepcionales. Entre febrero y marzo, la actividad autopartista creció 23,4% en marzo. Según una encuesta del sector entre 70 autopartistas, 30 agotaban sus divisas durante mayo y 60 se quedaban sin cupo antes de octubre.

"Se hace necesario encontrar una solución rápida frente a la Comunicación A 7466 del Central que, como venimos alertado, impactará en la producción del sector", dijo el presidente de la Asociación de Fabricantes (Adefa), Martín Galdeano, en un comunicado de comienzos de mes.

"Tranquilidad"

"Quiero llevar tranquilidad, no va faltar ningún insumo necesario para producir", dijo este martes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la convención anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham).



Matías Kulfas, en el AmCham Summit.

Semanas atrás, el Banco Central habilitó cupos adicionales para la importación de materias primas, como el café, uno de los sectores que más complicados estaban por las restricciones cambiarias. Fuentes oficiales indicaron que habrá una resolución adicional para ese sector.

En cambio, las empresas de electrónica radicadas en Tierra del Fuego, que también advertían por la escasez de dólares, no tuvieron novedades. En una gran compañía dijeron a El Cronista que la actividad puede complicarse en el segundo semestre.