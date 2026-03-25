Los fondos acreedores de deuda en default de la provincia de La Rioja presentaron una demanda con el objetivo de tomar posesión del Banco homónimo y del Parque Eólico Arauco. Así, se escribe un capítulo más en este frente que disputa el gobernador Ricardo Quintela hace unos dos años frente a los tribunales de Nueva York. El Comité Ad Hoc de Tenedores de Bonos presentó una moción formal ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, Estados Unidos, en la que solicita la incautación de las acciones del Banco de La Rioja y del parque eólico a fin de ejecutar las sentencias judiciales pendientes tras cinco incumplimientos consecutivos en el pago de bonos verdes, emitidos para financiar infraestructura energética. El reclamo se enmarca en el default en el que cayó el distrito en 2024, luego de dejar de abonar capital e intereses. Los bonistas están representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan y pidieron ejecutar activos estratégicos para la provincia cuyana a fin de garantizarse el cumplimiento de los fallos judiciales. La presentación la hicieron realizada ante la corte de Massachusetts y se trata de un reclamo por la caída en default de la deuda de la provincia en 2024. Los fallos involucran el reclamo por unos u$s 75 millones, producto de reiterados defaults en los que incurrió la provincia, pero la deuda inicialmente era por unos u$s 16 millones. En febrero de 2024, La Rioja entró en default por ese monto y cayó en cesación de pagos tras haber reestructurado su deuda. Desde ese momento, el incumplimiento se fue ampliando a cuatro pagos semestrales adicionales de capital e intereses. Uno de los principales argumentos en la demanda de los bonistas es que la provincia no tenía necesidad de incumplir ninguno de los pagos. “Desde el default, la provincia no ha realizado ningún esfuerzo de buena fe para satisfacer sus obligaciones pendientes ni para reestructurar los títulos”, afirmaron. Y argumentan que emitió los bonos verdes mencionados para construir parques eólicos a través de PEA, pero que el gobierno de Quintela vendió uno de sus parques eólicos por u$s 171 millones a la empresa Pampa Energía antes de incumplir con los bonistas y decidió no aplicar los ingresos de esa operación a cancelar su deuda. En ese sentido, aseguraron que continuarán avanzando en los tribunales “hasta que La Rioja reconozca y tome en serio sus obligaciones” y afirmaron que, hoy, La Rioja es la única provincia argentina que atraviesa esta situación. Apuntaron que, mientras otros distritos cierran proyectos emblemáticos de inversión extranjera directa y construyen credibilidad mediante el cumplimiento de su deuda, La Rioja “permanece en default”. Asimismo, realizaron una advertencia al mercado de que cualquier potencial comprador de Banco Rioja o de PEA debe estar en conocimiento de la moción de los bonistas. De hecho, en este sentido, Sebastián Marill, Regional Director para Estados Unidos y Latinoamérica de Latam Advisors, señaló a El Cronista que “si bien es poco viable que se ejecute el fallo tal como lo solicitan los acreedores, esto no es bueno para la imagen de la provincia ante posibles inversores”. “Buscan presionar y esto entorpece la operatoria de La Rioja ante potenciales inversores que busquen invertir en la provincia, que ven que se le complica la situación por un default de deuda y por no respetar contratos”, sostuvo Marill. Mientras tanto, los acreedores aseguraron que utilizarán todos los medios legales disponibles hasta que la provincia reconozca y regularice sus obligaciones legítimas.