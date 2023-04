Ganancias pone en vilo a los sindicatos: un nuevo sector advierte paralización si no se sube el piso

Las consecuencias de la nominalidad que transita la economía se trasladaron a las negociaciones paritarias que mantienen diversos sindicatos con sus respectivas cámaras empresariales, siendo cada vez más las que reclaman una suba del piso del impuesto a las Ganancias.

El Ministerio de Economía enfocó sus próximas medidas en la contención de los objetivos propuestos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como del ámbito cambiario, atravesado por la escasez de dólares que fue acentuada por la severa sequía de los últimos meses.

Súper bono: trabajadores recibirán un extra de $ 1.200.000, ¿quiénes pueden cobrarlo?



Un sindicalista y candidato alineado con Patricia Bullrich logró una envidiable paritaria



En tanto, el Gobierno aún no comunicó cuando se debatirá el cambio de los mínimos para el pago de Ganancias, tributación que es aplicable a cada vez más trabajadores producto de los aumentos salariales y bonos aplicables en el marco de una inflación que superó la dinámica del 6% mensual .

Un nuevo reclamo se suma a las paritarias: la discusión por Ganancias

En ese sentido, la conducción de la Asociación Bancaria (AB) obtuvo un relevante beneficio por parte de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, que evita el impacto del impuesto a las Ganancias, dado que se habilitó la excepción del pago de la misma para una serie de adicionales de convenio que cobran los bancarios, lo que implicará un aumento salarial directo para los trabajadores englobados en dicho sindicato .

Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria.

Al crecimiento en la regularidad de negociaciones paritarias, así como de diferentes instrumentos alternativos a la suba de las bases salariales, se le añadió la demanda por el aumento del piso de tributaciones que impactan sobre el cobro mensual, así como de la implementación de excepciones específicas.

Estas últimas fueron logradas por gremios como Smata y el sindicato aceitero, replicándose en un mayor número de gremios. Sin embargo, las agrupaciones que no consolidaron acuerdos sectoriales con el Gobierno comenzaron a manifestar una intensificación en las formas de protesta .

Paritarias: un nuevo sector amenaza con una paralización por Ganancias

El Sindicato de Conductores Navales (Siconara) aseguró este martes que existe "malestar" en el personal de la flota pesquera por la continuidad de la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios.

Según advirtieron en un comunicado Jorge Maldonado, coordinador nacional de Políticas Pesqueras del sindicato, y Daniel Flores, delegado gremial en Mar del Plata, la actividad podría ser en breve "paralizada" y afirmaron que Ganancias "tiene en vilo a la actividad pesquera", en especial luego del "fracaso de varias negociaciones y el acercamiento propuesto por la Subsecretaría de Pesca de la Nación".

"En breve podría paralizarse la flota pesquera. El Siconara plantea el tema de Ganancias desde que su conducción asumió, ya que cada vez absorbe más el salario. La expectativa era ser escuchado y que un porcentaje de la producción quedase exento del tributo, pero solo se señaló que 'se analizarán los recibos de sueldo'", expresó Maldonado en declaraciones formuladas a Radio Mar del Plata y en un posterior comunicado.

Para el dirigente, los trabajadores ya "no aguantan más esa retención"; explicó que "un tripulante que navega percibe de forma íntegra el primer viaje; el segundo lo cobra ya a un 60% y, el tercero, directamente se lo lleva Ganancias" , y agregó que "la producción no se realiza en el continente sino en el medio del mar, sin francos o sábados o domingos".

"El sindicato no reclama no abonar Ganancias sino que una parte de la producción quede exenta para que los trabajadores tengan un respiro", dijo Maldonado, en tanto Flores sostuvo al portal Pescare que "los gremios no desean que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tenga que dictar una norma especial para los embarcados".



"Ya no hay más margen. De no modificarse esta realidad habrá medidas", detalló, a la vez que adelantó que el Siconara se plegará a una posible medida de fuerza los sindicatos de capitanes de ultramar y del Centro de Oficiales, el SOMU y los maquinistas.