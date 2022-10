Choque de planes entre un ex ministro albertista y un hombre de Máximo Kirchner

La competencia que no se dio en 2019 -en pos de la unidad- está desatada en el municipio de Hurlingham. Juan Zabaleta, intendente que había partido a préstamo a Nación, apuró su regreso convirtiéndose en el primero en volver a su silla catorce meses después de haber pedido licencia.

"Nos vamos", repetían en el entorno de Damián Selci tras infructuosos intentos por seguir como intendente interino y lanzado a la competencia local. En su entorno esperaban una conversación entre Zabaleta y Máximo Kirchner que no sucedió. Por el contrario, causó gran malestar el comentario de despedida de Alberto Fernández. "Juanchi es un enorme amigo que ha decidido volver a su distrito para ordenar las cosas que hay que ordenar", destacó el jefe de Estado. La respuesta no se hizo esperar: "Que ordene él la macroeconomía, acá está todo ordenado y en un año se hicieron importantes obras".

La tensión llegó a tal punto que no hubo ni siquiera un café para la transición. Para este viernes por la tarde se convocó a una sesión del Concejo Deliberante con el objetivo de revocar el pedido de licencia de Zabaleta cuando asumió como ministro de Desarrollo Social el año pasado.

Este jueves el exministro compartía una actividad en un club del barrio San Damián mientras su sucesor se despedía con un video de lanzamiento hacia el 2023.

"Vamos a seguir caminando cada cuadra para que los clubes estén mejor, para que los centros de jubilados están mejor, los extrañaba mucho", arrancó el discurso de regreso Zabaleta en su último día de licencia al compartir una actividad con vecinos.

Este es mi lugar en el mundo pic.twitter.com/cOBdnGhD0m — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) October 13, 2022

De la misma manera que lo hizo Zabaleta, su suplente dio un mensaje por redes sociales. En un video de 10 minutos con 37 segundos Selci se dirigió a los vecinos en su última jornada al frente del municipio, casi como si fuera el titular. "Siento orgullo por todas las cosas que logramos juntos", explicó en un video. "Este año nuestra ciudad se puso en valor, nuevas obras que van a quedar para siempre y para el disfrute de nuestra comunidad", destacó antes de dar la lista de obras y gestión en Hurlingham, Morris y Tesei. "Desendeudamos el municipio en 52%" se diferenció del intendente en un claro mensaje.

A mis queridos vecinos de Hurlingham, les dejo este mensaje con todas las cosas que hicimos en este año de gestión. Los quiero mucho!https://t.co/d25cK8qtlV — Damián Selci (@DamianSelci) October 13, 2022

UNA RENUNCIA PRE ANUNCIADA

Hacía rato que "Juanchi" quería volver. La competencia era evidente. Primero uno u otro no era invitados a distintas reuniones de funcionarios o de intendentes. A la inversa, en los últimos meses empezaron a tener asistencia perfecta a cada acto. Zabaleta, con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, pasó de estar más cerca de Alberto Fernández a buscar sintonía incluso con el kirchnerismo y a pregonar la unidad en el contexto de crisis económica y social.

Zabaleta y Katopodis fueron los únicos ministros nacionales que no reportan a La Cámpora en dar el presente en la movilización contra las vallas alrededor del departamento de Cristina Kirchner. Estuvieron en primera fila en el último acto de Máximo Kirchner en Morón, su reaparición después del atentado contra su madre, y también participaron de cada reunión del PJ bonaerense.

El gesto no alcanzó para volverse confiable para La Cámpora que apostó por Selci después de la salida de Martín Rodríguez del distrito para ocupar la vicepresidencia del PAMI.

EL INTERINO QUE QUIERE SER CANDIDATO

Damián Selci en la inauguración de una plaza en la última semana como interino

Selci aprovechó los catorce meses para mostrarse camino al 2023. Armó su propio gabinete y puso en marcha un plan propio que incluyó desde un plus salarial para las empleadas municipales por su doble función como amas de casa a obras como el inicio de viviendas, asfaltado, la reserva natural Néstor Kirchner, la construcción de un hospital del PAMI y el corredor de la Avenida Vergara. Antes de dejar el interinato, cerró el contrato más importante del municipio, el de la recolección de residuos domiciliarios, barrido e higiene urbana que se votó en el Concejo Delibertante el pasado 29 de septiembre y benefició a la empresa Transporte Panizza S.R.L.

Para algunos, la vuelta de "Juanchi" es parte de la avanzada del presidente Alberto Fernández para resistir la presión kirchnerista. Hay camporistas convencidos de que la gestión propia fue mejor que la del titular y ponía en peligro el futuro electoral de Zabaleta.

Por el contrario, en el entorno del ahora ex ministro defienden sus propia gestión pero coinciden en que para ganar el 2023 debía instalarse otra vez en su ciudad. Algo parecido creen la mayoría de los intendentes del conurbano que pidieron licencia antes de cumplir los primeros dos años de mandato para asumir cargos nacionales.

No fue el caso de Zabaleta que fue nombrado en reemplazo de Daniel Arroyo en medio de la crisis social por la pandemia del Covid 19. La mayoría sin embargo apeló a ese artilugio para zafar de la prohibición de ir por otra reelección. De todos modos ya no aplica la restricción tras la modificación de la ley provincial. El actual mandato se cuenta como primero y el del 2023-2027 como el segundo. Después sí, deberán alternarse.

PROMESAS DE UNIDAD

Victoria Tolosa Paz y Juan Zabaleta se reunieron para organizar el traspaso

Zabaleta está obligado al equilibrio y consenso en el Frente de Todos. A pesar de que de los 20 concejales, sólo ocho son de Juntos por el Cambio, de los 12 del Frente de Todos hay ocho que no le responden. Por eso el ex ministro mandó mensajes avisando que vuelve para liderar el "gobierno del Frente de Todos", en "unidad" y trabajando en los problemas cotidianos de los vecinos.

Así lo planteó en una carta pública difundida el fin de semana cuando aprovechó la salida de la ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para efectivizar su renuncia.

"A mis vecinos y vecinas de Hurlingham les dije que me iba a gestionar, resolver y trabajar día y noche para llevarle soluciones a los argentinos que peor la están pasando. Se necesitó del acompañamiento del Estado en cada uno de los rincones del país y nosotros lo llevamos. También les dije que volvía y es tiempo de cumplir" señaló. Y recordó, que no dejó el pago chico: "Volví cada noche a dormir a Hurlingham con mi familia y cada fin de semana a caminar por los barrios entre amigos. Soy un vecino más, a veces con más responsabilidades, no sólo con mis vecinos si no con cada argentino y cada argentina que me necesite".

Hay que laburar , la promesa de Zabaleta

Zabaleta dijo además que vuelve a ser intendente porque es "ese lugar en el que la cercanía lo es todo. Los intendentes vivimos de resolver problemas minuto a minuto. Esa es nuestra vocación". Y repitió: "Hay que laburar".



Y en el extenso texto agregó: "Volver a estar en el primer mostrador de nuestra democracia, atendiendo las demandas de mi gente. Caminando el territorio, cada barrio, cada manzana, cada cuadra. Cerca de las necesidades y acercando las soluciones". El tono de la misiva fue casi un lanzamiento de campaña.