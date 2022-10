Jueces y ganancias: el oficialismo no negoció y se arriesga a perder pero con `las botas puestas´ al amanecer

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará aprobar el artículo incluido en el proyecto de Presupuesto 2023 que contempla el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial, aunque la mayoría de los bloques opositores ya se expresaron en contra.



El punto será puesto a consideración durante el tratamiento en particular del proyecto, previsto para las 5 de mañana, según las estimaciones que surgen de la lista de oradores del debate que se inició hoy poco antes de las 14.

Con el correr de las horas, desde diferentes bloques opositores comenzaron a manifestarse en relación con la propuesta incluida en el texto del Presupuesto por el oficialista Marcelo Casaretto, y la mayoría de las opiniones fueron contrarias a su aprobación.

Incluso, desde alguna bancada, como Evolución Radical o Provincias Unidas, se intentó convencer a los principales referentes del oficialismo para que separen la discusión del tema Ganancias de la del Presupuesto nacional, pero la respuesta de los liderados por Germán Martínez fue negativa.

Se sumó a esas conversaciones la posibilidad de "emplazar a la Cámara para que debata en un plazo de 30 días una reforma integral al sistema de Ganancias", pero tampoco alcanzó para convencer al Frente de Todos (FdT).

"Vamos a poner el tema a votación y si tenemos que perder, perderemos; pero quedará en claro quienes son los diputados que no quieren que los jueces paguen Ganancias", señalaban legisladores del FdT en el Salón de los Pasos Perdidos mientras se desarrollaba la sesión.

Es que más allá del resultado de la votación del artículo 100 del proyecto, piensan "viralizar" la votación nominal que marcará la posición de cada diputado en relación a este tema.

Por la mañana, desde el bloque Unión PRO se dijo: "No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto".

"Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el Gobierno del Presidente (Mauricio) Macri una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias. Y consideramos que, si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del art. 110 de la Constitución Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial", remarcaron.

Por su parte, Martín Tetaz, de Evolución Radical, bloque que hace un par de días se mostraba propenso a acompañar al oficialismo, señaló: "Nosotros no queremos sostener ningún privilegio, pero queremos ir más a fondo. Proponemos una reforma integral que elimine todos los privilegios y que lo recaudado sea utilizado para bajar impuestos".

Sobre la cuestión en debate dijo que "el artículo 16 de la Constitución es claro, y dice que todos sus habitantes son iguales ante la ley, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas".

Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño coincidió con el PRO en que "el tema fue zanjado en 2016" y que intentar hacerlo de la manera en que lo propuso el oficialismo "llevaría a una declaración de inconstitucionalidad".

"Ganancias no está ni cerca de hacer justicia. Quisieron construir un conflicto: los trabajadores del Poder Judicial declararon una huelga", aseveró.

Con otra tónica, el líder parlamentario de Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, cuestionó las formas: "Hubo alguna bravuconada de presentar algún proyecto a último momento que tendría que haberse meditado más detenidamente, y pudiendo los sectores haber llegado a algún tipo de acuerdo", señaló el representante de Juntos Somos Río Negro.

Por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Romina del Plá, remarcó: "No somos parte de la maniobra demagógica con el Poder Judicial y vamos a pedir que se aparte a los jueces de los empleados judiciales. Somos partidarios de que los jueces paguen Ganancias y todos los impuestos, y de que ningún trabajador, sea judicial o de cualquier otro gremio, esté alcanzado por ese impuesto, porque el salario no es ganancia".

En defensa del artículo, Casaretto dijo en el recinto: "Se trata de defender el artículo 16 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley".

Tras recordar que el lunes recibieron en Diputados a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), comentó: "Les pedimos que nos trajeran alguna propuesta, pero no nos trajeron ninguna, por eso la idea es avanzar con la redacción tal como la tiene el dictamen, porque llevaría a una situación de equidad tributaria".

"No tocamos las remuneraciones; sí se trata de un esquema de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley", completó.

Por su parte, Vanesa Siley, diputada del FdT y secretaria de uno de los gremios judiciales, que votará en contra del proyecto, expresó: "No hay que considerar nunca más que el salario es ganancia y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores".

La propuesta de Casaretto en la reunión de la comisión de Presupuesto del pasado jueves, incluida en el dictamen, consiste en modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales, para recaudar unos 237.000 millones de pesos más, según las estimaciones realizadas.

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial a partir de ese año paguen Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el impuesto.

El artículo incorporado al proyecto dice que "en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones".