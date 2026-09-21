La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes en octubre de 2026 los valores del monotributo que comenzaron a aplicarse desde el 1° de agosto. Las escalas determinan los topes de facturación anual y el importe mensual correspondiente a cada categoría.

Según los topes vigentes, el monto mínimo de un contribuyente que paga componente impositivo, obra social y previsional es de $ 49.527,18. Mientras que para los más altos, el monto asciende a $ 1.614.446,04 para prestación de servicios y $ 702.103,24 para venta de bienes.

Cuánto se paga de Monotributo en octubre de 2026

De acuerdo con la tabla oficial publicada por ARCA, los importes mensuales varían según la categoría y el tipo de actividad.

Para los contribuyentes que realizan locaciones y prestaciones de servicios, los valores totales son:

Categoría A: $ 49.527,18

Categoría B: $ 56.379,08

Categoría C: $ 66.020,12

Categoría D: $ 84.612,93

Categoría E: $ 119.811,45

Categoría F: $ 150.784,21

Categoría G: $ 230.312,94

Categoría H: $ 522.706,68

Categoría I: $ 963.747,86

Categoría J: $ 1.167.299,76

Categoría K: $ 1.614.446,04

Para quienes realizan venta de bienes, los importes mensuales son:

Categoría A: $ 49.527,18

Categoría B: $ 56.379,08

Categoría C: $ 64.530,58

Categoría D: $ 82.564,81

Categoría E: $ 108.267,51

Categoría F: $ 129.930,65

Categoría G: $ 158.815,05

Categoría H: $ 317.895,01

Categoría I: $ 474.992,78

Categoría J: $ 580.793,69

Categoría K: $ 702.103,24

Los importes corresponden a la suma de los componentes que ARCA contempla para cada categoría. El organismo aclara que determinados contribuyentes pueden estar exceptuados de ingresar aportes al régimen previsional o a la obra social, por lo que el importe efectivo puede ser diferente según la situación de cada persona.

Monotributo

Cuáles son los nuevos topes de facturación del Monotributo

Los ingresos brutos máximos anuales establecidos por ARCA para cada categoría son:

Categoría A: hasta $ 12.009.410,45

Categoría B: hasta $ 17.595.182,74

Categoría C: hasta $ 24.670.494,31

Categoría D: hasta $ 30.628.651,43

Categoría E: hasta $ 36.028.231,33

Categoría F: hasta $ 45.151.659,41

Categoría G: hasta $ 53.995.798,87

Categoría H: hasta $ 81.924.660,37

Categoría I: hasta $ 91.699.761,90

Categoría J: hasta $ 105.012.519,20

Categoría K: hasta $ 126.610.838,75

Además del nivel de ingresos, ARCA establece otros parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar la categoría correspondiente, entre ellos la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados.

Cuándo se paga el Monotributo

ARCA establece que el Monotributo debe pagarse hasta el día 20 de cada mes. Si esa fecha coincide con un feriado o fin de semana, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente.

El organismo también indica que los monotributistas deben utilizar medios electrónicos para pagar sus obligaciones, con excepciones específicas para determinados contribuyentes.

Cuándo corresponde recategorizarse

La recategorización del Monotributo se realiza dos veces al año (al finalizar cada semestre calendario, evaluando los parámetros de los últimos 12 meses).

En octubre no corresponde realizar una nueva recategorización, ya que el régimen establece dos períodos de recategorización al año: febrero y agosto. En cada instancia se deben evaluar los parámetros de los últimos 12 meses

Los contribuyentes que no hayan cambiado sus parámetros o tengan menos de seis meses de inicio de actividad no deben realizar ninguna acción.