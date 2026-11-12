El monto depende de la fecha de ingreso, los años trabajados y el sistema de jubilación correspondiente.

La pensión de jubilación del Ejército de Estados Unidos se calcula según los años de servicio y el salario base del militar. La fecha de ingreso inicial a las Fuerzas Armadas (DIEMS) determina qué fórmula se utiliza para establecer el monto mensual.

Según MyArmyBenefits, existen diferentes sistemas de jubilación que establecen porcentajes diferentes sobre el salario de referencia.

Cuántos años hay que trabajar en el Ejército para cobrar una pensión

En general, los integrantes del Ejército Regular deben completar al menos 20 años de servicio activo para acceder a una pensión de jubilación. El porcentaje aumenta según los años adicionales de carrera y el sistema al que pertenece cada militar.

Cómo saber qué sistema de jubilación militar te corresponde

La fecha DIEMS permite identificar el régimen aplicable:

Pago Final : para quienes ingresaron antes del 8 de septiembre de 1980.

High-36 : para quienes ingresaron entre el 8 de septiembre de 1980 y el 31 de julio de 1986, además de determinados militares posteriores.

CSB/REDUX : alternativa voluntaria para determinados integrantes que ingresaron desde el 1 de agosto de 1986 y antes de 2003.

BRS: Sistema de Jubilación Combinado, vigente para quienes ingresaron desde el 1 de enero de 2018.

La fecha de ingreso y los años de servicio son fundamentales para determinar cuánto dinero recibirá cada integrante durante su retiro. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se calcula la pensión con el Plan de Pago Final

Este método utiliza el último salario base del militar. Después de 20 años de servicio, corresponde el 50%, con un incremento del 2,5% por cada año adicional.

Por ejemplo, un soldado que se retira después de 24 años recibe el 60% de su salario base final:

20 años: 50%.

Cuatro años adicionales: 10%.

Total: 60%.

Si su salario base fuera de US$5,000, cobraría aproximadamente US$3,000 mensuales, antes de las deducciones.

El sistema también contempla ajustes anuales por costo de vida (COLA).

Cuánto paga el Plan High-36

El sistema High-36 utiliza el promedio de los 36 meses de salario base más elevados, en lugar del último sueldo. La fórmula comienza con el 50% después de 20 años y suma otro 2,5% por cada año adicional.

Por ejemplo, con 24 años de servicio, el militar recibe el 60% del promedio salarial. Si ese promedio fuera de US$5,000, su pensión estimada sería de US$3,000 mensuales.

Qué es el sistema REDUX y cuánto paga

REDUX permitía recibir una bonificación de US$30,000 después de 15 años de servicio, a cambio de comprometerse a completar 20 años de carrera.

A diferencia de High-36, este sistema comienza con el 40% del promedio salarial después de 20 años y suma un 3,5% por cada año adicional.

Con 24 años de servicio, el porcentaje llega al 54%. Si el promedio de los 36 meses de mayor salario fuera de US$5,000, la pensión inicial sería de US$2,700 mensuales.

El sistema contempla un ajuste especial al cumplir 62 años, pero mantiene reducciones en los ajustes posteriores por costo de vida.

Cabe mencionar que desde enero de 2018 no se permiten nuevos acuerdos CSB/REDUX. Los contratos anteriores continúan vigentes.

Cómo funciona BRS

Vigente de 2018, el BRS combina una pensión mensual con aportes del Gobierno a una cuenta individual de ahorro para el retiro (TSP).

La fórmula es: Años de servicio × 2% × promedio de los 36 meses de salario base más altos.

Por ejemplo:

20 años de servicio: 40%.

24 años de servicio: 48%.

Además, incluye contribuciones automáticas y complementarias del Gobierno al TSP de hasta el 5% del salario base, una bonificación por continuidad y la posibilidad de recibir anticipadamente el 25% o el 50% de ciertos pagos futuros de jubilación, con una reducción temporal de la pensión mensual.