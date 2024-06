En una estrategia planteada al corto y mediano plazo el Ministerio de Defensa se concentra en estos días en los planes de coyuntura como es la entrega de alimentos para sectores vulnerables y para el mediano y largo plazo se planifica la compra de blindados para el Ejército a la vez que los nuevos pasos para que la Argentina pueda ingresar a la OTAN.

Todo esto forma parte de la agenda inmediata que el ministro de Defensa, Luis Petri, lleva adelante en estos días para las Fuerzas Armadas bajo la aprobación del presidente Javier Milei y con un alineamiento concreto a la defensa de países como Estados Unidos, Israel y varios de la Unión Europea.

Según confiaron a El Cronista fuentes calificadas de Defensa y de las Fuerzas Armadas, desde la Casa Rosada se pidió al ministro Petri y el Estado Mayor Conjunto un "urgente y prolijo" operativo militar para la entrega de alimentos próximos a vencer del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello para despejar cuanto antes la crisis en la entrega de insumos a comedores escolares.

De esta manera, las Fuerzas Armadas pusieron en marcha un opeartivo que en 72 logró la entrega de bolsones de alimentos que estaban guardados en depósitos de Capital Humano. Así se avanzó con la entrega de alimentos en Río Grande, Tucumán y Rosario.



El operativo del Ejército se hizo con personal de la Guarnición Militar Buenos Aires para manipular cargas junto a medios del batallón de transporte en lo que hace a Villa Martelli y medios de la Brigada de Montaña V con asiento en Salta. También se usaron aeronaves de transporte C 130 Hércules de la Fuerza Aérea y personal del Comando Conjunto de Transporte.

En el Ministerio de Defensa dijeron que estaban satisfechos con el operativo que buscó concretar la distribución de alimentos que estaban por vencer y de esta manera se intentó ejecutar los planes de Capital Humano.

Misión en la OTAN

Por otra parte, en los últimos días viajó a Bruselas una delegación de Defensa para ampliar el plan de propuestas de Argentina ante la OTAN a fin de concretar la hoja de ruta de ingreso de Argentina como socio global de ese organismo clave en materia de operativos militares.

Petri ya entregó a la OTAN la carta de intención para que Argentina se sume como "socio global" y se le dio curso inmediato, apreciando el apoyo de Milei a Ucrania en guerra con Rusia.

Desde el Gobierno se entusiasmaron con la respuesta de ese organismo. "Argentina desempeña un papel importante en América latina y agradezco la solicitud de explorar la posibilidad de convertirse en socio de la OTAN", señaló el subsecretario general de la Alianza, Mircea Geoan , en un comunicado.

A su vez, fuentes de la Casa Rosada dijeron a El Cronista que la recepción en la OTAN de este segundo paso "es buena y que eventualmente eso llevará a la consulta de los aliados".

De esta manera se supo que la Argentina realizó una presentación sobre los puntos específicos que se quieren trabajar: seguridad marítima, Ciberdefensa y comunicación estratégica, interoperatividad, resolución de conflicto y manejo de crisis.

"La decisión de ingresar como socios globales de la OTAN es volver a compartir valores de la geopolítica con los países occidentales aliados y tener a las Fuerzas Armadas a un nivel de interoperatividad pleno con militares de países centrales", dijo Petri en el momento de presentar a la OTAN la hoja de ruta. Ahora se esperará la respuesta y los pasos a seguir para cumplir con este objetivo.

Equipamiento militar

Después de la compra de los aviones norteamericanos F16 a Dinamarca el gobierno avanza en el estudio de compra de blindados para el Ejército. Se trata de vehículos de Combate Blindados a Rueda (VCBR) 8×8 y hay hasta ahora al menos tres opciones posibles.

Por un lado están los General Dynamics Land System M1126 ICV Stryker; los Norinco VN-1 y el Iveco Defense Vehicles (IDV) Guaraní.

Según fuentes confiables de Defensa la idea que más votos sumó en los últimos tiempos es inclinarse por la compra de los Stryker que se haría con el Fondo Nacional para la Defensa. La eventual compra de los Stryker va en línea con la compra de aviones de Estados Unidos y tendría el aval del Departamento de Estado en Washington.