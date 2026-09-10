En esta noticia Expectativas sobre la economía

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos , participó este jueves en Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde compartió su mirada sobre el panorama político de cara a las elecciones y dejó abierta la posibilidad de ser candidato. “Nunca descarto”, afirmó al ser consultado sobre una eventual postulación.

El exfuncionario aclaró de todas formas que “falta mucho todavía” para tomar una decisión y agregó: “Pueden pasar tantas cosas de acá a cuando comience el proceso electoral y hay muchas incógnitas, con lo que no se puede especular”.

Francos abordó, además, el vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO y remarcó la necesidad de mantener coincidencias estratégicas entre ambas fuerzas. En ese marco, recordó que, desde los inicios de la gestión Milei, defendió la idea de un acuerdo con el espacio amarillo. “Era una alianza necesaria para La Libertad Avanza y trabajé para eso”, aseveró.

A pesar de su salida del Gobierno, revalidó su postura a favor de un entendimiento mutuo. “Si vos me preguntás hoy, sigo pensando que es una alianza necesaria”, señaló.

Respecto al papel que le toca al expresidente y a su fuerza política, definió una función de acompañamiento institucional. “El PRO y Mauricio Macri son importantes , tienen un rol para jugar que es acompañando un proceso de transformación ”, puntualizó.

Al evaluar las presidenciales de 2027, Francos no dudó en vaticinar un resultado electoral favorable para el oficialismo. Sostuvo que el electorado reaccionó tras los comicios bonaerenses y rechazó volver al pasado. “Estoy convencido que (Milei) va a ganar”, remarcó.

Consultado sobre el denominado “riesgo kuka”, Francos afirmó tener “cero miedo” y descartó una victoria de la oposición. “Sé que no van a ganar”, ratificó con firmeza el dirigente.

Expectativas sobre la economía

Frente a las críticas de sectores afectados de la actividad económica, Francos consideró que se magnifican ciertas dificultades puntuales. Sostuvo con firmeza que “la economía viene creciendo” a una tasa superior al 2% anual y proyectó que continuará en esa senda alcista.

En ese sentido, destacó los proyectos presentados bajo el RIGI y las proyecciones de exportación que generarán un significativo ingreso de divisas.

Al respecto, Francos expresó que los sectores beneficiados por la reactivación terminarán invirtiendo en aquellas áreas rezagadas. Por este motivo, manifestó ser “muy optimista con la Argentina del futuro”.