Francos negó el recorte en las cajas jubilatorias provinciales: "Los montos están"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, negó este sábado el recorte a los fondos de las cajas jubilatorias de 13 provincias y aseguró que ese dinero se va a pagar "a través de otras partidas",

"Para clarificar y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, aclaro que las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos", aseguró.



"Lo que el Estado tiene que pagar y lo que las provincias reclaman a veces difiere, entonces se están realizando auditorías para los verdaderos montos a transferir. Hay provincias que deben y provincias a las que se les deben", agregó el ministro en declaraciones radiales.

Francos se refirió así a la polémica generada tras la publicación del decreto 280/24 que amplió el presupuesto, donde el Gobierno recortó las transferencias que ANSES hacía a las cajas jubilatorias de 13 provincias.

Esto derivó en fuertes críticas de los mandatarios provinciales afectados, entre ellos Ignacio Torres, de Chubut, quien aseveró que el conflicto "va a ser judicializado".

" Hay una ley que obliga al estado a cubrir el déficit a las cajas que no han sido traspasadas a Nación. La ley la tenemos que cumplir todos, el Estado nacional también. Es otra medida inconsulta en la que le van a terminar dando la razón a las provincias", afirmó Torres.

"Hay sobrada jurisprudencia que avala lo que nosotros planteamos, en definitiva es una medida para ganar tiempo pero va a terminar siendo una derrota para el Gobierno, porque van a tener que hacerse cargo de ese dinero", agregó el funcionario patagónico al respecto.

Ante este panorama, Francos salió a bajarle el tono a la disputa. "No es que se eliminaron las partidas para las transferencias a las cajas de jubilaciones no trasferidas, las partidas están, se reasignaron. El dinero va a ir en otras partidas, eso no se ha tocado. Lo único que está en discusión son los montos", indicó.

"Lo que está por ley no se va a dejar de reconocer. Solamente que, para pagarlo, tiene que estar claro qué es lo que se paga. A veces hay exageraciones de lo que se plantea como demanda de transferencia. Es una obligación del funcionario público que tiene que ordenar la transferencia saber qué está habilitando", remarcó el ministro, quien manifestó que las negociaciones para la aprobación de la Ley Bases no corren peligro.

"Esto no tiene que ver con la Ley Bases, con la que muchos gobernadores y legisladores están absolutamente de acuerdo, porque son temas que hacen a las inversiones en la Argentina, y tampoco con las reformas fiscales que en general también hay acuerdos con los temas que allí se trata", indicó.