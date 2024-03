Las dudas que rondan a los gobernadores y el compromiso que arrancaron a Nación

Los gobernadores del Norte Grande no están del todo conformes, más allá de que celebran y agradecen el canal de diálogo permanente con el ministro del Interior Guillermo Francos con quien se reunieron en Salta. Incluso los más amigables con el gobierno de Javier Milei expresaron cierto descontento.

El radical Gustavo Valdés (Corrientes) fue uno de los más duros a la hora de evaluar el encuentro. "La reunión fue buena pero los resultados fueron escasos, no concretamos nada", dijo, en tanto el tucumano Osvaldo Jaldo, que mandó romper el bloque peronista en Diputados para acompañar la ley ómnibus, pidió que se restituya lo que la provincia dejó de percibir por la quita de Ganancias, a través de la vuelta de ese impuesto o de otras partidas presupuestarias.

En ese aspecto hay una gran responsabilidad de la administración anterior, pero ésta es la que gobierna ahora y, por tanto, debe atender el reclamo. #Corrientes administra sus recursos con orden y previsibilidad, y solicita la misma conducta al Gobierno de la Nación. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) March 26, 2024

"Perdimos el impuesto a las Ganancias que sacó el gobierno anterior y nunca se repuso", indicó el tucumano que también advirtió que "es muy baja la coparticipación, con impactos financieros muy bajos para las provincias".

"A este ritmo empezaremos a tener problemas sociales en la mayoría de las provincias" alertó Jaldo mientras que su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, intentó llevar calma y minimizó la posibilidad de que los gobernadores no puedan pagar los sueldos de los empleados estatales.

Diez gobernadores con el mismo reclamo

Osvaldo Jaldo, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán junto a la comitiva de Gabinete e Interior

En un documento conjunto el local Gustavo Sáenz junto a Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Zamora, Jaldo y Valdés reclamaron sin éxito la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que afecta directamente los sueldos de los maestros y reclamaron por "el abandono del financiamiento de las obras públicas". Francos reiteró que no hay plata en el Gobierno Nacional .

La quita de subsidios al transporte y la energía, que asumen en su totalidad las provincias y sus ciudadanos, fue otro de los temas sobre la mesa. "El AMBA sigue gozando de los mismos, con los recursos de todos los argentinos" reprocharon y advirtieron que el mismo beneficio tienen porteños y bonaerenses con el subsidio del agua (Aysa). Una vez más consideraron "un trato injusto" esa diferencia.

Quintela, que junto a Axel Kicillof (Buenos Aires) se muestran como los mayores opositores, rechazó tajantemente la ley ómnibus y reiteró el pedido para que se reponga el FONID, la copa de leche para chicos en edad escolar y el Fondo Compensador que Milei ordenó quitar a las provincias tras el fracaso de la megaley en Diputados. Con bajo perfil, Insfrán se plantó en la misma postura.

Ante una consulta de El Cronista, la mayoría de los presentes aseguró que no se comprometieron con la ley que el Gobierno, junto al PRO y bloques dialoguistas, intentaría volver a tratarla alrededor del 24 de abril, un mes antes de la convocatoria a la firma del Pacto de Mayo.

Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Valdés (Corrientes)

En cambio cerca del ministro Francos, uno de los encargados de la estrategia para conseguir votos a favor de la nueva versión de la ley, se aseguró que los funcionarios buscaron destrabar el tema.

El ministro dejó un mensaje: "Las provincias aquí presentes son uno de los ejes fundamentales sobre los cuales tiene que generarse el crecimiento del país. Por eso, estamos buscando los acuerdos finales sobre la Ley Bases, que abarca temas importantes vinculados a la producción, la desregulación de la actividad hidrocarburífera y minera y la protección a inversiones extranjeras".

Por su parte el gobernador Sáenz contó que se reiniciará la obra pública, tras lo cual Nación aclaró que sólo se finalizarán aquellas obras públicas que estén avanzadas y con un porcentaje alto de financiamiento extranjero.

Opositor pero optimista

Fue una sorpresa la posición del santiagueño Gerardo Zamora, amigo de Cristina Kirchner y puntal durante el gobierno de Alberto Fernández. El mandatario se alineó con Casa Rosada al respaldar las medidas para el equilibrio fiscal que incluyen ajuste. De todos modos coincidió con los otros nueve gobernadores en el reclamo por financiamiento nacional para la obra pública.

"Nos vamos con optimismo" remarcó Zamora y señaló que los funcionarios nacionales "nos han permitido explayarnos porque si no hubiera sido una reunión de asamblea de gobernadores nada más para emitir un documento de cosas que todos conocemos porque las vivimos". En declaraciones periodísticas en Salta, pidió "pensar con esperanza cómo podemos superar todo esto".

"Hasta ahora no tenemos ninguna provincia planteando problema de pago de sueldos", aclaró sobre la preocupación por la caída de la recaudación y por ende de la coparticipación que se suman a la quita de recursos. "Somos los más interesados en que el país se reactive, que el gobierno tenga éxito en la idea de que este ajuste va a servir próximamente para reactivar la economía, si no, no serviría de nada, estaríamos discutiendo sobre el ajuste mismo" dejó como señal sobre cómo será su vínculo con Casa Rosada.