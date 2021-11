FMI: en Roma, Guzmán se encerró en la embajada y tuvo dos reuniones claves para apurar el acuerdo

No fue al famoso Coliseo de Roma a librar una batalla; la procesión, que no es al Vaticano, va por dentro. Al igual que el presidente Alberto Fernández, tampoco echó una moneda a la Fontana Di Trevi, quizá para no dejar la sensación de que espera que la suerte o "Dios nos ayude" , como pidió el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Porque el destino está en sus manos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encerró este lunes en la Embajada Argentina en Italia para acelerar las conversaciones técnicas con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) .

Este lunes, desde temprano y hasta bien entrada la noche, el funcionario y la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental de la institución, Julie Kozack, mantuvieron una serie prolongada de reuniones.

Previamente, tuvo un encuentro clave el domingo en un apartado de las deliberaciones de la Cumbre del G20: fue con Geoffrey Okamoto, el estadounidense de ascendencia japonesa y segundo en el staff del FMI, que encabeza la búlgara Kristalina Georgieva.

En los encuentros sucedidos este lunes con la también estadounidense Kozack se repasaron y estudiaron a fondo los diversos aspectos técnicos que resumen la negociación que las partes están llevando a cabo en los últimos meses, en un mix de presenciales, en diversos foros, y virtuales.

En algunos momentos de la jornada se sumaron de forma virtual el argentino Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el FMI, y el venezolano Luis Cubeddu, jefe de la misión del Fondo para la Argentina. Hacia el mediodía, se sumó el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Estados Unidos, el principal accionista del FMI con poder de veto en el Directorio, le reclama al Gobierno exhibir un plan económico consistente y creíble para los próximos años.

En el mejor de los casos, el nuevo acuerdo se podría cerrar en diciembre y votar en enero en el Congreso. Pero el Frente de Todos espera que el Board del organismo elimine en diciembre los sobrecargos, que le permitiría a la Argentina ahorrar unos u$s 1000 millones por año ( 10.000 millones de dólares a lo largo de un programa de Facilidades Extendidas por 10 años ).

Con una perspectiva de que las negociaciones terminen con fumata blanca en el primer trimestre de 2022, el país tendrá que girar u$s 1875 millones por un vencimiento de capital el próximo 22 de diciembre.

Mientras tanto, ayer salieron de Buenos Aires 388 millones de dólares en concepto de intereses con destino a las cuentas del FMI, con lo que los pagos acumulan desde 2018 unos u$s 6000 millones.