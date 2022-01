FMI: Daniel Marx destacó que "no es fácil" cerrar el acuerdo antes de marzo

El economista Daniel Marx se refirió hoy a la marcha de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que "no es fácil cerrar el acuerdo antes de marzo, pero el Gobierno lo busca y parece que el Fondo lo desea".

"Esta semana hay que pagarle al Fondo 720 millones. Después hay otro vencimiento dentro de un mes que es de algo más de 300 millones de dólares, y en marzo hay un vencimiento más grande, que es de 2900 millones de dólares aproximadamente", afirmó Marx en diálogo con Radio Rivadavia.

Para el exsecretario de Finanzas, el Gobierno apuntaba a presentar un programa en curso para marzo, que permita habilitar "el desembolso para el pago", aunque todavía no hay novedades en ese sentido.

"Marzo era un poco el objetivo , no solo por el monto sino porque el mismo Gobierno expresó que se estaba apuntando a tener un programa vigente para el mes de marzo que habilite un desembolso para el pago", afirmó Marx.

Al analizar la disponibilidad de dólares en el Banco Central, el economista destacó que las reservas brutas publicadas por el Banco Central son de "alrededor de u$s 39.000 millones", pero allí distinguió u$s 29.000 millones que corresponden a un swap de monedas acordados con el Banco Central de China, que no pueden ser utilizados para pagos debido a su liquidez.

Además, "hay casi u$s 2000 millones que corresponden a la liquidez de los bancos que respaldan los depósitos en dólares ", afirmó Marx, y fue categórico: "Si uno redujese los importes a las reservas netas, se queda alrededor de cero".

En este punto, el economista precisó que los países emergentes "tienen niveles de reservas superiores computados en referencia a los pagos que deben que hacer".

"Estamos pasando por la escasez de reservas a la espera del acuerdo con el FMI que nos permita repuntar para adelante y n o generar cuestiones de incertidumbre sobre los niveles de reservas".

Con amplia experiencia en la negociaciación de la deuda en los gobiernos Alfonsín, Menem y De la Rúa, Daniel Marx aseguró que "no es fácil cerrar el acuerdo antes de marzo, pero el Gobierno lo busca y parece que el Fondo lo desea".