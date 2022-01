FMI: cuántos acuerdos cerró la Argentina y quiénes lo firmaron

Argentina suscribió 23 acuerdos con condicionalidades con el FMI desde que adhirió al organismo en 1956, sumando el que realizó el ex presidente Mauricio Macri y el que acaba de anunciar el presidente Alberto Fernández, aunque en este caso debe pasar aún por el Congreso para que pueda firmarse.



En total, el país estuvo bajo el monitoreo del organismo internacional durante 41 de los 65 años que pasaron desde que el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu firmó el convenio de Breton Woods.

Según el trabajo realizado para el Conicet por la economista Noemí Brenta, investigadora especializada en deuda externa de la Argentina, el periodo más largo en que los sucesivos ministros de Economía locales debieron negociar con el fondo sus políticas económicas fue desde fines de 1982 hasta diciembre de 2001, momento en que la Argentina vivió su hora más crítica.



En resumen, se firmaron 19 acuerdos Stand By, incluido el que firmó Mauricio Macri en 2018, y 3 de facilidades extendidas, que incluyen los de 1992, 1998 y este de 2022. Además se firmó un acuerdo de "Servicio de complementación de reservas" en 2001.

El informe de Brenta también habla de otros acuerdos de condicionalidad menor: Siete cmpensatorios por fluctuaciones de exportaciones en las décadas de 1970 y 1980, todos simultáneos a los acuerdos Stand By y 1 correspondiente al servicio financiero del petróleo, en 1975.

Los acuerdos con el FMI, por regla general, llevan incluidos condicionamientos a las políticas macroeconómicas de los países que reciben sus préstamos. Y en caso de incumplimiento de esas medidas, el organismo prevé el mecanismo llamado waiver (dispensa), lo que lleva a renovar los condicionamientos.

Aunque es posible que se proceda a la suspensión del acuerdo o de los desembolsos de dinero pactados. La Argentina llegó a esta situación extrema en cinco ocasiones: 1983, 1985, 1988, 1992 y 2001.

Arturo Frondizi tomó el primer crédito con el FMI

El primer acuerdo se realizó durante el gobierno de Arturo Frondizi el 4 de diciembre de 1958. Fue por u$s 75 millones destinado a "estabilizar el problema cambiario" y "frenar la inflación". La principal cláusula propuesta hablaba de una reducción del 15% de los empleos públicos, además de un freno a la obra pública y de la privatización de empresas estatales.

Los siguientes acuerdos, realizados durante los gobiernos de Frondizi, Guido y Onganía tuvieron como protagonistas a históricos ministros de Economía. Álvaro Alsogaray (tres acuerdos), Roberto Alemann (uno) y Adalbert Krieger Vasena (dos).

A Isabel Perón le tocó firmar el primer acuerdo de un gobierno peronista. Fue a finales de 1975 y lo firmó el entonces secretario de Coordinación Económica y más tarde canciller de Menem, Guido Di Tella.

Álvaro Alsogaray llevó adelante tres acuerdos con el FMI

El gobierno de facto de Jorge Videla, realizó de la mano de Alfredo Martínez de Hoz, dos acuerdos. Uno en agosto de 1976 y otro en septiembre de 1977. Reynaldo Bignone, por su parte, firmó el último acuerdo en dictadura, en enero de 1983.

A la salida de este período, a Raúl Alfonsín le tocó lidiar con una abultada deuda con el organismo y nulas reservas. Los vaivenes económicos de esa época se reflejan en los diversos acuerdos a los que debió llegar de la mano de todos sus ministros de economía. Firmaron Acuerdos Stand By Bernardo Grispun en 1984 y Juan Sourrouille en 1987, y los mencionados de Facilidades extendidas en 1985 y 1988.

El período más prolífico en acuerdos fue bajo el mando de Carlos Menem. Hubo acuerdos Stand By con los ministros de Economía Néstor Rapanelli, en 1989 y Domingo Cavallo, en 1991 y 1996, además del de Facilidades Extendidas de 1992. El último fue en 1998 de la mano Roque Fernández.

José Luis Machinea hizo en el año 2000 el único acuerdo del período de la Alianza. Que, como todos recuerdan, se suspendió abruptamente a finales del 2001, lo que provocó la trágica crisis con caída del gobierno incluída.

El ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea y el director del FMI en ese tiempo, Horst Koehler

Eduardo Duhalde suscribió en enero de 2003, meses antes de entregar el gobierno el último acuerdo Santd By, antes de que Néstor Kirchner rompiera lanzas con el organismo en 2006 cuando decidió abonar en un solo pago los u$s 10.000 millones que el país debía.

Lo que sigue es historia más reciente. El acuerdo Stand By de Mauricio Macri en 2018 por u$s 50.000 millones, de los que llegaron u$s 45.000 millones. Y este de Alberto Fernández, que está en marcha.