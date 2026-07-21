Cemex dice que los aditivos que fabrica en Europa se destinan principalmente al consumo interno de sus propias operaciones.

En esta noticia Ventas insignificantes para Cemex

Cemex rechazó la acusación de la Comisión Europea tras señalarla de participar en un presunto cártel en el mercado de aditivos químicos para la construcción y, en paralelo, expuso que las operaciones investigadas representan apenas una pequeña porción de su negocio.

La cementera mexicana informó que recibió un pliego de cargos relacionado con su actividad de aditivos para la construcción en Francia y Alemania, como parte de una investigación iniciada en 2023 por posibles prácticas anticompetitivas. Sin embargo, enfatizó que el procedimiento se encuentra en una etapa preliminar.

“El hecho de que se esté llevando a cabo esta investigación no significa que la Comisión Europea haya concluido de manera definitiva que Cemex ha incumplido la ley”, indicó la compañía en un comunicado.

Las acciones de la empresa regiomontana, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subieron 0.46% para cotizar en MXN$21.98 por unidad; en tanto que los títulos en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) repuntaron 1.28% a u$s12.64 por unidad (Ciudad de México 9:31 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg.

Ventas insignificantes para Cemex

En el comunicado, Cemex destacó que los aditivos que fabrica en Europa se destinan principalmente al consumo interno de sus propias operaciones, por lo que las ventas a terceros son “insignificantes”.

“En la medida en que Cemex produce aditivos en Europa, Cemex lo hace principalmente para consumo interno y, en consecuencia, tiene ventas insignificantes a terceros”, se lee en el documento.

La empresa también rechazó las conclusiones preliminares del regulador europeo y aseguró que responderá de manera formal como parte del proceso en curso.

La respuesta llega después de que la Comisión Europea notificó a Cemex, otras empresas y asociaciones que fabrican químicos para la construcción sobre una investigación relacionada con una presunta coordinación de incrementos de precios entre 2021 y 2022.

La compañía añadió que, debido al estado actual del procedimiento, todavía no puede determinar el desenlace de la investigación ni estimar si una eventual resolución adversa tendría un efecto material sobre su negocio.

“Al 20 de julio de 2026, debido a la etapa actual de esta investigación, Cemex no está en posición de evaluar el resultado probable de la investigación ni, en caso de que el asunto se llegara a resolver de manera adversa para Cemex, si tendría o no un impacto material adverso en los resultados de operación, liquidez y condición financiera de Cemex”, indicó.

La Comisión Europea aún deberá analizar los argumentos de defensa de las empresas antes de emitir una resolución definitiva. En caso de acreditar una infracción a las normas de competencia, el regulador podría imponer multas de hasta 10% de la facturación anual mundial de las compañías involucradas.