La cementera mexicana fue acusada, junto con otros fabricantes de materiales para la construcción, de coordinar precios tras la pandemia de Covid y la guerra entre Rusia y Ucrania.

La Comisión Europea acusó preliminarmente a la cementera mexicana Cemex y a otros fabricantes de materiales para la construcción de participar en un presunto cártel para coordinar incrementos de precios de aditivos químicos utilizados en cemento, hormigón y mortero, una conducta anticompetitiva que, de comprobarse, podría derivar en multas de hasta 10% de la facturación anual mundial de cada empresa.

Los pliegos de cargos enviados por el órgano antimonopolio de la Unión Europea sostienen que la investigación se centra en el suministro de aditivos químicos para cemento y mezclas utilizadas en hormigón y mortero, insumos esenciales para la industria de la construcción y con impacto directo en los costos del sector.

La noticia presionó las acciones de la cementera mexicana. Los títulos de Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores caían 1.58%, a MXN$22.37 por unidad, mientras que sus ADR en Wall Street retrocedían 2.27%, a u$s12.68 por unidad, (Ciudad de México 11:37 horas), según datos de Bloomberg.

La Comisión Europea estima que entre 2021 y 2022 los fabricantes coordinaron futuros incrementos de precios para compensar el alza en los costos de materias primas derivada de la pandemia de COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“La presunta coordinación por parte de dichos fabricantes tuvo lugar en el contexto de la elaboración de comunicados de prensa en el seno de asociaciones comerciales nacionales, con el fin de justificar los aumentos de precios”, señaló la Comisión Europea.

La autoridad detectó tres presuntas infracciones en Francia, Alemania y España. En el caso de Cemex, los cargos se refieren a su participación en las supuestas prácticas en Francia y Alemania, de acuerdo con el comunicado.

Además de Cemex, la investigación incluye a Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC-Bauchemie, Sika, TAM, Ha-Be, así como a las asociaciones comerciales SYNAD y ANFAH.

La investigación deriva de inspecciones sorpresa realizadas en octubre de 2023. Este lunes, la Comisión notificó formalmente a las empresas su evaluación preliminar de que las conductas podrían infringir las normas europeas de competencia.

Es importante destacar que el envío de los pliegos de cargos no representa una resolución definitiva. Las compañías implicadas tendrán ahora la oportunidad de examinar los documentos, responder por escrito y solicitar una audiencia formal antes de que la Comisión Europea determine si existió una infracción real.

Sin embargo, el riesgo financiero es elevado. De acreditarse la colusión, Bruselas ordenará el cese inmediato de las prácticas e impondrá multas que pueden alcanzar el 10% de los ingresos globales de las compañías.

De acuerdo con los reportes anuales de Cemex, en 2021 y 2022 -años en los que la Comisión Europea estima la coordinación de las empresas-, la emisora de la BMV reportó ingresos consolidados por u$s 14,300 millones y 15,500 millones.

Cemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de El Cronista.