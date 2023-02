Qué hay detrás de la foto de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri en Cumelén

Finalmente Horacio Rodríguez Larreta tuvo su foto con Mauricio Macri en Cumelén. Hubo que esperar todo el día para que el envío se concretara, porque primero se creía que la reunión sería por la mañana, luego se dijo que sería por la tarde, hasta que se confirmó el ingreso del jefe de Gobierno en la casa del expresidente en Villa La Angostura recién a las 19.30.

En rigor, algunos trascendidos aseguraban que habría una sola reunión, y por la noche, pero desde cerca de Larreta se informaba otra cosa. Una visita que Macri y su esposa Juliana Awada tenían planificada a Cholila, en Neuquén, a 300 kilómetros de La Angostura, fue la razón por la que se retrasó el encuentro.

Los Larreta llegaron a última hora de la tarde con el tiempo suficiente para que el candidato y el expresidente se saquen la foto con luz natural, y luego de la charla política a solas compartieron la comida que ofrecieron los Macri al jefe de Gobierno y su novia, Milagros Maylin.



QUé DIJO RODRIGUEZ LARRETA DEL ENCUENTRO

"Con Mauricio Macri compartimos valores y el objetivo de mejorarle la vida a la gente", posteó Rodríguez Larreta en sus redes sociales. Expresó que "nos une la convicción de que hay que cambiar definitivamente la Argentina y la responsabilidad de llevar ese cambio adelante". Y agregó que "tenemos la certeza de que el momento de hacerlo es ahora, con un plan serio y sostenido en el tiempo".

Luego puntualizó que "son 20 años trabajando juntos, intercambiando ideas y construyendo una visión compartida del rumbo que tiene que seguir nuestro país".

Lo concreto es que quien era el favorito en el PRO, el candidato "natural" del partido que fundó junto a Mauricio Macri, tuvo la foto que Patricia Bullrich, su contrincante, astutamente obtuvo antes. Eso, a pesar de que "Mauricio se juntó antes con Horacio que con Bullrich".

Efectivamente, fue el 30 de diciembre que Macri lo recibió en Cumelén, donde el jefe de Gobierno iría a pasar el fin de año y pasaría unos días de descanso en la casa de la familia de su pareja. En ese encuentro, Rodríguez Larreta habría detallado los pasos electorales que tenía previsto seguir, empezando por el lanzamiento de su candidatura, unos días antes del 1º de marzo, cuando tendrá que abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura.

"No se sacaron ninguna foto porque no se dieron cuenta", dijeron cerca de Larreta, argumentando que en los infinitos encuentros que tuvieron en 20 años de relación política no siempre hubo testimonio gráfico. Bullrich, en cambio, sacó provecho del encuentro y en buena parte del electorado "duro" de Juntos por el Cambio quedó como un respaldo explícito de Macri hacia su ex ministra de Seguridad.

Macri fue recuperando influencia en el PRO, que había perdido desde que salió del gobierno y empezó la pandemia, a tal punto que los principales candidatos se pelean por su bendición, crucial para el votante más fiel de Juntos por el Cambio. El nuevo escenario cambio tanto que una foto con él se transformó en un logro político para el que Rodríguez Larreta no estaba preparado.

Si bien hasta las PASO las cosas pueden volver a desmadrarse, todo indicaría que Bullrich, Rodríguez Larreta y algún candidato más, quizás Facundo Manes o Lilita Carrió, alcanzarían un acuerdo básico para la competencia, donde no estaría incluido Macri.

Bajo ese escenario, los candidatos del PRO que estarían bajo ese paraguas de consenso serían Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires, y Jorge Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, los dos distritos que más le interesan a este partido. El único distrito que aún estaría pendiente de acuerdo es Córdoba, donde tanto Larreta como Bullrich coinciden en que debería ser Luis Juez, de distante relación con el ex presidente.

Claro que son conclusiones provisorias. Todavía puede correr mucha agua bajo el puente y romperse lo que con gran esfuerzo de Macri, los principales referentes del PRO intentan tejer.