Durante diciembre los trabajadores del sector público cobrarán el aguinaldo, el cual potencia sus salarios al contemplar un extra equivalente al 50% del mejor salario de los últimos seis meses.
Qué provincias ya confirmaron la fecha de pago del aguinaldo
Algunas provincias ya definieron el cronograma de pagos para el aguinaldo de diciembre:
- Catamarca: 20 de diciembre
- Chaco: 15 de diciembre
- Entre Ríos: 20 de diciembre
- Jujuy: entre el 15 y 19 de diciembre
- Mendoza: entre el 15 y el 22 de diciembre
- Río Negro: entre el 19 y 20 de diciembre
- Salta: 16 de diciembre
- San Juan: entre el 18 y 20 de diciembre
- San Luis: 19 de diciembre
- Tucumán: entre el 18 y 20 de diciembre
Cómo calcular el aguinaldo
La segunda cuota del aguinaldo se calcular al tomar como base el 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. Esto incluye:
- Sueldo básico
- Adicionales remunerativos
- Horas extras
- Comisiones o premios habituales
- Sumas no remunerativas con carácter regular
Hasta cuándo pueden pagar el aguinaldo
La normativa vigente indica que la fecha límite de pago es el 18 de diciembre, pero se cuenta con un plazo de gracia que permite la liquidación hasta el 24 de diciembre.