Durante diciembre los trabajadores del sector público cobrarán el aguinaldo, el cual potencia sus salarios al contemplar un extra equivalente al 50% del mejor salario de los últimos seis meses.

Qué provincias ya confirmaron la fecha de pago del aguinaldo

Algunas provincias ya definieron el cronograma de pagos para el aguinaldo de diciembre:

Catamarca: 20 de diciembre

Chaco: 15 de diciembre

Entre Ríos: 20 de diciembre

Jujuy: entre el 15 y 19 de diciembre

Mendoza: entre el 15 y el 22 de diciembre

Río Negro: entre el 19 y 20 de diciembre

Salta: 16 de diciembre

San Juan: entre el 18 y 20 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Tucumán: entre el 18 y 20 de diciembre

Cómo calcular el aguinaldo

La segunda cuota del aguinaldo se calcular al tomar como base el 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. Esto incluye:

Sueldo básico

Adicionales remunerativos

Horas extras

Comisiones o premios habituales

Sumas no remunerativas con carácter regular

Hasta cuándo pueden pagar el aguinaldo

La normativa vigente indica que la fecha límite de pago es el 18 de diciembre, pero se cuenta con un plazo de gracia que permite la liquidación hasta el 24 de diciembre.