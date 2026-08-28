La tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF) se llevará a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre en el espacio de La Fluvial de Rosario, con actividades también en la ciudad de Santa Fe.

Durante las cinco jornadas, el evento se despliega en tres grandes ejes: una ronda de negocios internacional, con más de 250 compradores de 50 países y 1.000 empresas oferentes; un Foro de Inversiones, que se realizará del 1 al 3 de septiembre con más de 40 fondos y 250 startups; y un auditorio de charlas y espacios de capacitación, abierto durante todo el evento.

La propuesta articula al sector público con el privado para potenciar la competitividad y la apertura de nuevos mercados.

Consolidado como uno de los principales espacios de vinculación comercial e internacionalización de Argentina, el SFBF es una de las principales plataformas de comercio exterior del país. La edición 2026 amplía además su alcance territorial con actividades tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, y con circuitos productivos y visitas a empresas en toda la provincia.

Más producción y exportaciones

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , destacó que “con el SFBF acercamos el mundo a nuestras empresas, generando oportunidades concretas para que más pymes exporten, crezcan y generen empleo. Esa es la esencia del Modelo Santa Fe: producción, infraestructura, logística e innovación al servicio del desarrollo”.

La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada , señaló que “nuestro objetivo es liderar la internacionalización productiva de la República Argentina y el Santa Fe Business Forum es una de las herramientas concretas para globalizar a nuestras empresas”.

Asimismo, agregó que “la incorporación de nuevos países y el crecimiento de mercados emergentes demuestran que el SFBF amplía permanentemente su alcance y responde a las oportunidades que ofrece el contexto internacional”.

Ronda de negocios: radiografía de países y sectores

Uno de los rasgos distintivos de esta tercera edición es la diversidad de sectores y países participantes.

Se mantiene la presencia de rubros ya presentes en ediciones anteriores —alimentario, maquinaria agrícola, autopartes, industria metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, construcción, muebles, textiles y calzado— y se suman este año las energías renovables, el turismo de reuniones y eventos, los videojuegos y la industria audiovisual.

La procedencia y los intereses de los compradores trazan un amplio mapa de oportunidades para las empresas participantes. Brasil encabeza la lista con once representantes interesados en sectores que van desde los alimentos y las carnes hasta la maquinaria agrícola y las energías renovables.

México concentra demandas en nueve sectores, entre ellos los videojuegos y la producción audiovisual. Uruguay participará con compradores interesados en alimentos, carnes, productos lácteos y muebles, mientras que Chile y España mantienen una fuerte demanda vinculada a alimentos, lácteos y nutrición animal. Estados Unidos, por su parte, estará representado por operadores interesados en autopartes, construcción y genética.

A este núcleo se suman países africanos como Etiopía, Congo, Gambia y Kenia; del sudeste asiático, como Filipinas, Vietnam y Singapur; de Oceanía, como Australia; y de Norteamérica, con Canadá, ampliando la representación internacional y multiplicando las oportunidades comerciales para las empresas santafesinas y del país.

Foro de Inversiones, con más de 40 fondos

El Foro de Inversiones busca vincular empresas y emprendimientos con fondos de inversión, corporaciones e inversores, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de acceso a capital y acompañar proyectos de expansión y crecimiento. Contará con la presencia de inversores de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Brasil, Singapur, Uruguay y Argentina.

Se llevará adelante del 1 al 3 de septiembre, con más de 40 fondos de inversión y la participación de más de 250 startups. La plataforma B2B del Foro ya cuenta con más de 300 usuarios registrados, en su mayoría startups, quienes pueden coordinar reuniones de 15 minutos con potenciales inversores, empresas y otros actores del ecosistema. Estos encuentros funcionan como punto de partida para nuevas vinculaciones que pueden continuar durante los espacios de networking del evento.

Para más información, se puede ingresar a: https://www.santafe.gob.ar/santafeglobal/businessforum