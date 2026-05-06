El Programa Acompañamiento Social (PAS) —única línea que sobrevivió a la desarticulación del Potenciar Trabajo dispuesta por el Gobierno de Javier Milei— llega a mayo de 2026 sin cambios en su valor. Según confirmó el Ministerio de Capital Humano, la transferencia mensual que reciben sus beneficiarios se mantiene en $78.000, el mismo monto que rigió en los meses anteriores. A diferencia de las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES, que en mayo reciben una suba del 3,38% por la fórmula de movilidad, el PAS no cuenta con un mecanismo de actualización automática por inflación: su valor se modifica solo cuando el Gobierno lo dispone a través de una resolución ministerial. La acreditación del pago opera bajo la misma lógica de siempre: el quinto día hábil del mes. En mayo, eso ubica el depósito en las cuentas de los titulares activos el martes 6 o el viernes 8, según distintas fuentes oficiales, sin cronograma por terminación de DNI como ocurre con otras prestaciones de la seguridad social. El dinero se transfiere directamente a la cuenta sueldo de cada beneficiario a través de la red de pagos de ANSES, sin intermediación de organizaciones sociales, un cambio de modelo que el Ejecutivo implementó como parte del proceso de auditoría y depuración de los padrones heredados del gobierno anterior. El PAS fue diseñado para contener a los perfiles con mayores barreras estructurales de acceso al mercado laboral: personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad sin empleo formal ni jubilación, madres con cuatro o más hijos menores de 18 años, y personas con discapacidad o condiciones de salud que dificultan su inserción laboral inmediata. Para mantener la condición de beneficiario y no perder el cobro, los titulares deben cumplir con una serie de exigencias que el Ministerio de Capital Humano fue precisando a lo largo de los últimos meses. Entre las principales: Quienes quieran verificar si su prestación figura como activa para este mes pueden hacerlo ingresando a Mi Argentina o al portal Mi ANSES con su CUIL y clave de la seguridad social, y consultando la sección “Mis Cobros”. Dado que el Gobierno viene ejecutando bajas del padrón en el marco de las auditorías en curso, la recomendación de los especialistas es chequear el estado de la prestación antes de que venza el plazo de pago, para evitar sorpresas y tener tiempo de gestionar cualquier reclamo por las vías habituales.