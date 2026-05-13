Las avispas son una presencia habitual en patios, balcones, ventanas y paredes exteriores. El problema se vuelve más serio cuando dejan de ser visitas ocasionales y empiezan a construir sus avisperos en rincones del hogar. Frente a esa situación, circula un remedio casero muy popular, fácil de hacer y económico con solo dos ingredientes. La lógica detrás del método es desperdigar un olor intenso para mantenerlas alejadas. Hervir hojas de laurel con menta, dejar enfriar la mezcla y aplicarla con un pulverizador en las zonas donde suelen aparecer estos insectos suele ser un remedio casero efectivo para mantener a las avispas alejadas del seno del hogar. La preparación es sencilla y requiere ingredientes accesibles. El primer paso es colocar hojas de laurel y de menta en agua hirviendo y mantenerlas a fuego durante al menos 20 minutos para lograr una infusión concentrada. Luego hay que apagar el fuego y esperar a que la mezcla se enfríe de forma natural. Una vez fría, se cuela para eliminar los restos de hojas y el líquido resultante se vierte en un pulverizador. La aplicación debe hacerse en paredes, marcos de ventanas, puertas, rincones y cualquier zona donde se hayan visto avispas o donde podrían comenzar a anidar. La frecuencia ideal es reaplicar cada vez que el aroma empieza a perder intensidad, y con mayor regularidad tras la lluvia. Para potenciar el efecto del repelente, los especialistas recomiendan complementarlo con otras medidas preventivas: mantener los alimentos tapados al comer al aire libre, usar tachos de basura con tapa ajustada en exteriores y sellar grietas o aberturas en paredes y marcos que puedan servir como puntos de entrada. Ambas plantas son aromáticas por naturaleza, y su perfume se intensifica significativamente al hervirse en agua caliente. Ese aroma, que resulta agradable para la mayoría de las personas, actúa como un irritante olfativo para las avispas y otros insectos, que tienden a evitar las zonas donde lo perciben.