Miles de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben cumplir cada año con un requisito clave para no perder parte del ingreso. Se trata de la presentación de la Libreta AUH, un documento que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Sin este paso, el beneficio no se liquida de forma completa y queda pendiente un monto que el organismo retiene mes a mes. La Libreta AUH es el instrumento que utiliza ANSES para verificar que se cumplieron las condiciones necesarias para mantener el cobro total del beneficio. Durante el año, el organismo paga el 80% de la asignación y retiene el 20% restante. Ese porcentaje acumulado solo se libera una vez que se presenta la libreta con los datos completos. Para validarla, deben intervenir tanto la escuela como el centro de salud, donde se certifica la escolaridad y los controles sanitarios obligatorios. ANSES estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para entregar la Libreta AUH correspondiente. Cumplir con ese plazo es clave para poder acceder al monto retenido y evitar demoras en el cobro. El proceso puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES: Una vez impreso, el documento debe ser completado y firmado por la escuela y el centro de salud. Luego, se debe tomar una foto clara y subirla nuevamente al sistema. Quienes prefieran, también pueden realizar el trámite en una oficina de ANSES. Sin embargo, la modalidad online suele ser más rápida y evita traslados. La presentación de la libreta no solo es un requisito administrativo, sino también una condición para acceder al total del beneficio. Completar este trámite en tiempo y forma permite asegurar el cobro completo de la AUH y mantener la regularidad del programa durante todo el año. Para el mes de mayo, los montos confirmados de la Asignación Universal por Hijo son los siguientes: En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores son más elevados debido a los mayores gastos que implica. El monto bruto alcanza los $ 460.044,10, mientras que el monto neto, tras la retención del 20%, es de $ 368.035,28.