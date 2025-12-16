La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó el pago de un bono de fin de año de $ 170.000, que se sumará al salario de diciembre y elevará significativamente el monto final a percibir.

Además, el sector recibirá un aumento adicional tras un nuevo acuerdo paritario entre las cámaras empresariales y los gremios, junto con el pago correspondiente al aguinaldo.

¿Qué cadenas de supermercados adhieren a la medida?

El acuerdo fue firmado entre la FAECyS y los representantes de las empresas COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día y otras cadenas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) implementará un 1% de aumento en diciembre.

“Este bono fue conseguido en base a un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes con el fin de acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de navidad y año nuevo”, indica el comunicado oficial.

Bonos extraordinarios para empleados de comercio

Este mes se acordó el pago de una suma no remunerativa ni acumulativa de $ 60.000 hasta marzo del 2026. A partir de abril, este monto se incorporará al salario básico.

Además, hasta marzo inclusive se abonará un extra de $ 40.000 pactado a mitad de año. De esta manera, los trabajadores percibirán un extra de $ 100.000 durante los próximos meses.

¿Cuánto cobran los empleados de comercio en diciembre 2025?

En diciembre, los trabajadores del sector recibirán un aumento del 1%, pactado en junio. A esto se suman los bonos no remunerativos de $ 40.000 y $ 60.000, más el medio aguinaldo.

Los salarios básicos quedan conformados de la siguiente manera, sin contar con los extras:

Cajeros

Categoría A: $ 1.111.091

Categoría B: $ 1.116.448

Categoría C: $ 1.123.333

Vendedores

Categoría A: $ 1.111.091

Categoría B: $ 1.134.044

Categoría C: $ 1.141.690

Categoría D: $ 1.158.519

Maestranza

Categoría A: $ 1.095.795

Categoría B: $ 1.098.852

Categoría C: $ 1.109.560

Administrativos

Categoría A: $ 1.107.268

Categoría B: $ 1.111.860

Categoría C: $ 1.116.448

Categoría D: $ 1.130.218

Categoría E: $ 1.141.690

Categoría F: $ 1.158.519

Auxiliares Generales

Categoría A: $ 1.111.091

Categoría B: $ 1.118.740

Categoría C: $ 1.143.985

Auxiliares Especiales